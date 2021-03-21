Подведомственное управделами президента предприятие закупает презервативы «Гусарские», «Любить по-русски» и «Шашка-невидимка»

В совокупности кремлевская структура потратит на средства контрацепции 726 тысяч рублей. Также она заказала сигареты и зажигалки

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по поставкам продукции управления делами президента Российской Федерации» приобретает через систему государственных закупок презервативы на 726 тысяч рублей. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на соответствующий тендер. Также кремлевская структура заказала сигареты и зажигалки.

Дочерней структуре управления делами президента понадобились контрацептивы от разных производителей, в том числе выпускающиеся под торговыми марками «Гусарские», «Любить по-русски» и «Шашка-невидимка». Контракт с поставщиком уже подписан.

Согласно технической документации закупки, победитель тендера поставит государственной структуре 574 упаковок презервативов Durex, 490 презервативов Contex, 337 «Гусарских», 346 презервативов «Любить по-русски» и 559 резиновых изделий «Неваляшка. Шашка-невидимка».

Для каких целей кремлевскому предприятию необходимо такое большое количество презервативов и для какого именно органа государственной власти они предназначаются – в информации о закупке не уточняется.

Помимо контрацептивов, подведомственная управлению делами президента структура также приобретает сигареты и зажигалки: предприятие заказало 10 000 пачек сигарет Parliament, 2000 пачек «Собрания», 3000 пачек «Лиггетт-Дукат» и 705 пачек сигарет «Ангара». В совокупности на сигареты, зажигалки и презервативы будет израсходовано 15 миллионов рублей.