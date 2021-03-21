Племянник Путина создал «Всероссийский комитет поддержки Путина»

Родственник российского президента Роман Путин объявил о создании «Всероссийского комитета поддержки Путина»

Бизнесмен Роман Путин, неудавшийся политик и двоюродный племянник президента Владимира Путина, создал организацию под названием «Всероссийский комитет поддержки Путина». Об сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на его помощника Максима Каменева.

Каменев сообщил изданию, что проект предлагает образование групп специалистов по различным направлениям, которые занимались бы оценкой реализации федеральных программ в каждом регионе и приемом предложений по вопросам повышения качества жизни от граждан.

Председателем комитета будет являться сам Роман Путин. Утверждается, что в работе проекта могут принять участие все желающие.

Стоит напомнить, что в ноябре 2020 года политическая партия «Народ против коррупции», лидером которой является Роман Путин, был ликвидирована по решению Верховного суда из-за отсутствия активности на выборах, как того требовало Министерство юстиции РФ.

Партия «Народ против коррупции» в прошлом году заявила свой список лишь на одни выборы – в Костромскую областную думу, однако в регистрации ей было отказано. Решение о недопуске партии до выборов Костромская областная избирательная комиссия приняла в связи с тем, что политическая организация не предоставила туда необходимые документы.

Ранее Роман Путин назвал Владимира Путина «наиболее эффективным руководителем в современной истории». Кроме того, он заявил, что реализации некоторых проектов президента мешают нерадивые чиновники, которые «замыливают» принятые решения и тем самым дискредитируют главу государства.