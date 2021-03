Стали відомі розміри статків Каньє Веста і Кім Кардашьян

43-річний репер вже давно став одним з найбагатших людей в США. Каньє Вест заробляє не тільки на музиці, а й на свій бренд одягу Yeezy. Все разом щорічно приносить йому величезний дохід. Цифри вже обчислюються мільярдами.

За підрахунками експертів, бренд Yeezy зараз оцінюється від 3,2 до 4,7 мільярдів доларів. Справа в тому, що зовсім недавно Вест підписав великі контракти з Adidas AG і Gap Inc. Тільки співпраця з Gap оцінюється в мільярд доларів, а 122 мільйони доларів реперу віддали готівкою і акціями.

Музична кар’єра принесла Каньє в цілому 110 мільйонів доларів. Крім цього, у нього є 1,7 мільярда доларів в активах. Загальна сума грошей, якою володіє Вест – 6,6 мільярда доларів.

Стан Кім Кардашьян, яка зараз знаходиться в шлюборозлучному процесі з Каньє, оцінюється в 750 мільйонів доларів. Вона заробляє на зйомках в реаліті-шоу Keeping Up with the Kardashians, а також випускає свій бренд одягу і косметичну лінійку.

Поки незрозуміло, як Кім і Каньє вирішили розділити багатомільярдні статки при розлученні. Відомо лише те, що будинок, в якому вони жили разом з дітьми неподалік від Лос-Анджелеса, залишається Кардашьян. За оцінками експертів, особняк коштує близько 20 мільйонів доларів.

: bilshe.com