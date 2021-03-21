«Роснефть» подала в суд на Bloomberg, «Дождь» и «Эхо Москвы»

Вероятней всего, поводом стали публикации о привлечении в проект компании по освоению нефтяных месторождений инвестиций из Фонда национального благосостояния

«Роснефть» заявила три судебных иска, ответчиками по которым являются средства массовой информации, рассказавшие о возможном намерении российских властей проинвестировать средства из Фонда национального благосостояния в проект компании по освоению нефтяных месторождений. Об этом сообщает РБК со ссылкой картотеку дел на сайте Арбитражного суда Москвы.

Первый иск «Роснефти» был подан к агентству Bloomberg, соответчиками по нему являются корреспонденты Анна Андрианова и Евгения Письменная. Они являются авторами вышедшей 16 марта заметки о том, что из Фонда национального благосостояния будет выделена значительная сумма на развития проекта компании по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, который носит название «Восток Ойл». Остальные иски заявлены к телеканалу «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы», которые написали об этом со ссылкой на материал Bloomberg.

По словам главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко, редакция знает о подаче иска, однако никаких документов в нее пока не поступало. В связи с этим точно сказать, о чем идет речь в иске, не представляется возможным.

Отметим, что на следующий день после выхода заметок в Bloomberg и других средствах массовой информации «Роснефть» выступила с официальным опровержением содержащейся в них информации.

В компании утверждают, что не вступали в переговоры с российскими властями по поводу привлечения средств для реализации своих проектов. Было также отмечено, что проект «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования.