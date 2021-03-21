Структура «Ростеха» стала единым поставщиком вакцины от коронавируса

С декабря прошлого года этим занималась дочерняя структура «Сбербанка»

Компания, входящая в состав государственной корпорации «Ростех», получила статус единственного поставщика вакцины против COVID-19 в российские регионы, пишут «Ведомости». Ранее этим занималась дочерняя структура «Сбербанка».

Теперь поставлять вакцины по всей стране будет Национальная иммунобиологическая компания. Она будет отвечать за все виды вакцин от коронавируса, которые производятся на территории Российской Федерации.

Национальная иммунобиологическая компания была учреждена в 2013 году. Ей полностью владеет государственная корпорация «Ростех». Компания сама разрабатывает и производить иммунобиологические препараты. Кроме того, с 2015 года она является единственным поставщиком вакцин для финансируемого из федерального бюджета Национального календаря профилактических прививок.

Согласно сведениям из базы данных «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году выручка Национальной иммунобиологической компании составляла 23,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 654,2 миллиона рублей.

Вакцинацию от коронавирусной инфекции включили в Национальный календарь профилактических прививок в конце прошлого года, однако до 15 марта ее поставками занималась дочерняя компания «Сбербанка» — «Иммунотехнологии». Она получила статус единственного поставщика секретным распоряжением правительства в декабре. Как отметил собеседник «Ведомостей», структура «Сбербанка» выполнила свои обязательства и в настоящий момент распоряжение уже не действует.