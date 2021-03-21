Антон Красовский попросил Роскомнадзор повлиять на политику YouTube в отношении RT

Журналист RT Антон Красовский направил главе Роскомнадзора Андрею Липову обращение, в котором призвал его «обратить внимание на несправедливое отношение YouTube» к материалам телеканала. По его словам, видеохостинг понижает в выдаче ролики RT и запрещает продвигать их за деньги.

Красовский рассказал, что год назад интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко заблокировал модератор через сутки после его размещения. «Разразился скандал, возможно, вы его помните. И ролик восстановили. Но после этого YouTube, видимо, принял решение пессимизировать все, что мы производим. С каждым разом выдача нашего видеоконтента в поиске и рекомендациях сокращалась и в итоге свелась до нуля», — пишет в обращении телеведущий.

По его словам, после этого телеканал решил перейти на коммерческие отношения с Google и YouTube, но ни одна рекламная кампания канала не прошла модерацию с формулировкой «деликатный контент». Он привел в пример фильмы про депутата Госдумы Оксану Пушкину и параатлета Дмитрия Игнатова, а также интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой. Апелляции и разговоры с руководством русского YouTube и Google тоже не привели к результатам.

«Именно поэтому я обращаюсь к вам, поскольку надежды наши растаяли и терпение закончилось. Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными», — пишет Красовский, утверждая, что в YouTube «пристально следят» за RT и «на корню пресекают хоть какое-то внимание» к телеканалу.

«Уважаемый Андрей Юрьевич, я прошу вас и Роскомнадзор обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю», — заключил телеведущий.

В октябре прошлого года Роскомнадзор жаловался на то, что YouTube, Facebook и Twitter ограничивают доступ примерно к 20 российским СМИ, в том числе к агентствам , Sputnik и телеканалам RT и «Россия 1». В ведомстве назвали это цензурой. После этого в России приняли закон, допускающий блокировки иностранных платформ, которые «допускают дискриминацию» российских СМИ.