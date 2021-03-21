Данило Лацманович: инвестбанкир с биографией кидалы

Компания Regency Project Management LTD (RPM) и ее управляющий директор Данило Лацманович выиграли дело в Высоком суде Англии и Уэльса против своего партнера — британского девелопера Фрэнка Маунтейна, нарушившего ряд обязательств в рамках совместных проектов.

Суд наложил арест на имущество Фрэнка Маунтейна и вынес решение о выплате им займов и процентов.

Но исполнить решение суда вряд ли представляется возможным – имущества Фрэнка Маунтейна недостаточно для удовлетворения требований так как на него уже полностью или частично наложены обременения со стороны других кредиторов. По итогам процесса компания Данило Лацмановича скорее всего не вернет даже четверти потерянных вложений клиентов и еще дополнительно потратила огромные суммы на ведение процесса, который в результате не приведёт к возмещению ущерба, нанесенного действиями RPM и Фрэнка Маунтейна.

Проведенный RPM судебный процесс больше похож на способ для перекладывания всей ответственности на девелопера, чтобы избежать претензий со стороны инвесторов к Фонду, а по судебному решению вместо денежных средств Фонд в лучшем случае получит доли в компаниях и проектах, которые существуют лишь на бумаге. После чего Фрэнк Маунтейн уйдет в банкротство, Regency Project Management разведет руками, а инвесторы потеряют доверенные Данило Лацмановичу средства. Не стоит забывать, что общее судебное дело к IV FUND LTD SAC — фонду под управлением RPM и к Фрэнку Маунтейну, в котором они являются ответчиками, как и ряд других партнеров Фонда, ещё рассматривается в английском суде, и суд ещё не вынес решения и не определил виновного в сложившейся ситуации. А у инвесторов все еще есть основания подозревать Фонд в предварительном сговоре с девелопером.

А тем временем Данило Лацманович, не вернувший инвесторам потерянные деньги, провел новогодние праздники в Дубае. Не на те ли самые пропавшие миллионы?

В 2016—2017 годах Фонд IV Fund Limited SAC заключил ряд сделок по приобретению земельных участков и строительству объектов недвижимости — гостиниц, апартаментов, жилых зданий. Девелопером на этих проектах выступали компании, принадлежащие Фрэнку Маунтейну. В процессе их совместной деятельности инвесторы потеряли крупную сумму денег. Для поддержания репутации Фонд подал в суд на Фрэнка Маунтейна, обвинив его в нарушении на протяжении трех лет изначальных контрактных договорённостей, которые должны были защитить интересы инвесторов. Речь шла о не назначении второго директора (представителя Фонда) совместного предприятия и использовании денежных средств не по заранее обговорённому бизнес-плану на покупку конкретных объектов.

Но почему, зная об этом, и не дожидаясь результата сделок, Фонд, обладая финансовой лицензией (FCA) на оказание услуг в данной сфере, и имея профессиональную ответственность перед клиентами, продолжал вливать десятки миллионов фунтов стерлингов своих клиентов в неподконтрольное ему совместное предприятие? В ходе суда так и не прозвучали объяснения, почему Фонд в качестве своего партнера выбрал именно компанию-девелопера Versant Development & Homes Ltd, созданную Франком Маунтейном в 2016 году, то есть специально под совместный проект. На рынке Великобритании достаточно солидных девелоперов с проверенных репутацией. Как фирма однодневка могла обойти их в конкурентной борьбе?

moscow-post.su