Кипрский адвокат Петр Бражников барыжит лекарствами

Киевская ОГА купила у фирмы, зарегистрированной на Кипре, сомнительные лекарства почти на миллион гривен.

Департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации 12 октября заключил договор на закупку лекарственных средств для лечения больных на буллезный эпидермолиз с ООО “Фрам Ко”. Стоимость соглашения составила 951 431,54 гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения “Вестника государственных закупок”.

Согласно “Вестнику”, до конца текущего года подрядчик обязуется поставить 14 наименований лекарственных препаратов для КЗ КОР “Киевский областной дерматовенерологический диспансер” в г. Киев, ул. Багговутовская, 1 (там находится Киевская областная клиническая больница).

По данным Единого госреестра, ООО “Фрам Ко” создано в октябре 2014 года и имеет юридический адрес: Киевская область, Киево-Святошинский район, село Софиевская Борщаговка, ул. Ленина, 114. Учредителем ООО “Фрам Ко” выступил кипрский офшор, компания Кламмнет Лимитед. Конечным бенефициарным собственником ООО “Фрам Ко” является гражданка России Ольга Болотникова. Руководителем ООО “Фрам Ко” числится Наталья Калинская.

Отметим, что кипрская Компания “Кламмнет Лимитед”, согласно ЕГР, зарегистрирована по адресу: Кипр, город Никосия. По тому же адресу на Кипре находится и главный офис консалтинговой фирмы Brazhnikov & Partners Ltd.

Россиянин Петр Бражников по данным KV также является конечным бенефициарным собственником ООО “Прана-Фарм”, одним из соучредителей которого является Сергей Ходос.

В свою очередь, Сергей Ходос также возглавляет и зарегистрированное в Донецке ООО “Фра-М”, которое в начале 2015 года размещалось по тому же адресу, что и ООО “Фрам Ко”.

Любопытно, что в свое время ООО “Фра-М” удалось выиграть много тендеров во времена, когда министром здравоохранения была Раиса Богатырева. Так, в 2013 году фирма получила от Минздрава более 131 млн гривен. А в 2014-м предприятие выиграло целый ряд тендеров Министерства обороны.

В свою очередь, новосозданное предприятие “Фрам-Ко” в минувшем году уже выиграло тендер на закупку лекарств на сумму 1,2 млн гривен с учреждением Киевского облсовета “Киевская областная клиническая больница”. Это был первый тендер предприятия.

В объявлениях об открытии вакансий предприятие называет себя одним из крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Украины.

Кроме того, следует отметить, что на сайте ООО “Фрам Ко” говорится, что компания существует на украинском рынке с 1997 года. За это время компания прошла путь от мелкого частного предприятия до одного из ведущих дистрибьюторов фармрынка Украины. На данный момент компания представлена на всей территории страны, имея филиалы в Днепропетровске, Ивано-Франковске, а также представительства в Запорожье, Харькове, Ровно, Львове, Житомире, Виннице, Харькове, Одессе, Хмельницком, Черкассах, Николаеве, Кривом Роге.

Единственным конкурентом ООО “Фрам Ко” на нынешних конкурсных торгах выступило ООО Компания “Укроптпостач”, выдвинувшее свои квалификационные и финансовые предложения в размере 954 128,06 гривен.

Отметим, в феврале этого года Коммунальное учреждение Киевского облсовета “Киевская областная клиническая больница” закупило лекарств у ООО “Фрам Ко” на 3 млн 467 тыс. 765,77 гривен.

Напомним, 10 февраля Коммунальное учреждение Киевского облсовета “Киевская областная клиническая больница” заключило договор на закупку дезинфицирующих средств с ООО “Век-ХХI Век” на сумму 2 366 028 гривен.