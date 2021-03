Напій з простих інгредієнтів назвали ключем до довголіття

На тривалість життя впливає безліч факторів, в тому числі генетика, навколишнє середовище і спосіб життя людини. Однак, на думку вчених, довголіттю можуть сприяти улюблені багатьма продукти.

Портал Eat This, Not That! зібрав результати різних досліджень і прийшов до висновку, що регулярне вживання на сніданок смузі з певних продуктів може продовжити життя. Відзначається, що для приготування такого напою потрібно змішати йогурт, шпинат, чорницю, мигдаль і насіння чіа.

Йогурт

Цей молочний продукт багатий пробіотиками, які покращують роботу кишечника і травлення, зменшують запалення. Згідно з дослідженням, опублікованим в Національній медичній бібліотеці США, пробиття можуть впливати на тривалість життя, знижуючи рівень стресу і модулюючи інсулінову відповідь.

Шпинат

Цей продукт багатий антиоксидантами і поживними речовинами, які корисні для здоров’я. Дослідження показують, що регулярне вживання шпинату знижує ризик розвитку раку і серцево-судинних захворювань.

Чорниця

Чорниця містить флавоноїди – групу біоактивних сполук, які, згідно з дослідженням British Journal of Nutrition, продовжують тривалість життя.

Мигдаль

Горіхи багаті клітковиною, білком і корисними для серця жирами. У дослідженні, опублікованому в медичному журналі Нової Англії, сказано, що люди, які регулярно їдять горіхи, рідше вмирають від будь-яких хвороб.

Насіння чіа

Дослідження Archives of Internal Medicine показало, що збільшенню тривалості життя сприяють продукти, багаті клітковиною і харчовими волокнами. Відзначається, що порція насіння Чіа з двох столових ложок містить 10 г корисних харчових волокон.

: ukrhealth.net