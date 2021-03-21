Володимир Остапчук зворушливо привітав свого маленького сина з днем народження

Український шоумен та телеведучий Володимир Остапчук поділився з шанувальниками чудовою новиною. 19 березня його сину виповнилося три роки. Чоловік зворушливо привітав хлопчика та опублікував з ним фото на своїй сторінці в Instagram.

За словами Володимира Остапчука, він дуже щасливий бути татом такого чудового сина. Хлопчика звати Еван. На світлині він позує у светрі червоного кольору та щиро усміхається.

У дописі відомий шоумен повідомив, що дуже пишається своїм сином. Також телеведучий зізнався, що хотів би проводити з ним більше часу. На фото Володимир Остапчук постав перед камерою в гольфі молочного кольору та піджаку. Він тримає Евана на руках й демонструє красиву усмішку.

Також шоумен пообіцяв хлопчику завжди бути для нього опорою та підтримкою. А ще, за словами телеведучого, він дуже сильно любить свого сина. Фани оцінили сімейне фото, засипавши хлопчика компліментами. Вони долучились до привітань, побажавши Евану щасливого дитинства та лише позитивних моментів.

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Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

: wona.com.ua