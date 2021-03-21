Карпати замело снігом, на гірських дорогах працює техніка (фото)

Карпати замело снігом. Дороги у високогірних районах місцями засніжені.

Як інформують у Службі автомобільних доріг, сніговий покрив у Верховинському районі – до 10-15 см, на високогірній території сніг сягає 30-40 см.

Для протиожеледної обробки проїзної частини автодоріг у гірській місцевості, зокрема, на Буковецькому, Вишківському та Кривопільському перевалах, задіяли 8 одиниць техніки.

Через снігові замети до деяких високогірних присілків Верховинського району можна добратися лише гужовим транспортом.

Так виглядає очищена дорога у селі Рівня, дорога Р-62 Криворівня – Чернівці.

Світлинами засніжених Карпат поділився у фейсбуку гірський рятувальник Василь Фіцак.

“Сьогодні прорвало хмарно завісу. Краса неймовірна, навколо свіжий непорушений сніг. Приміщення рятувального поста в сніговому кожусі”, – йдеться у дописі.

: mi100.info