США направили в Чорне море новітній ракетний есмінець Thomas Hudner (фото)

Бойовий корабель Військово-морських сил США попрямував у Чорне море.

Ракетний есмінець Thomas Hudner повинен провести в регіоні операції із забезпечення безпеки на морі, оскільки американські кораблі і авіація на регулярній основі проводять в чорноморському регіоні операції з підтримки партнерів по НАТО. Про це повідомляється в Twitter-акаунті шостого оперативного флоту США.

За інформацією керівника проекту інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрія Клименка, вранці 20 березня корабель проходив протоку Дарданелли. Відомо, що цей есмінець — один із найновіших кораблів цього класу, оскільки був спущений на воду 1 грудня 2018 року. Корабель непогано озброєний, оскільки несе на борту 74 крилаті ракети «Стандарт-2» або «Стандарт-3», 24 ракети «Сі Сперроу».

Як пише Клименко у Facebook, у Чорному морі зараз перебувають чотири потужних ракетних корабля країн НАТО — крейсер, два фрегати та есмінець. Востаннє така кількість союзних Україні кораблів спостерігалася в липні 2017 року, коли в Чорному морі були ракетний есмінець USS Carney, ракетний крейсер USS Hue City, британський ракетний есмінець HMS Duncan та французький ракетний фрегат Chevalier Paul.

: racurs.ua