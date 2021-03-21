Оголений Володимир Дантес постав у новому кліпі

Відомий український співак, блогер та телеведучий Володимир Дантес нещодавно відновив свою співочу кар’єру. Чоловік старається яасто випускати нові треки, аби публіка не забула про нього.

Цього разу артист презентував пісню та кліп. Композиція отримала назву “SASHA”. У відео режисер Леонід Колосовський зобразив почуття дівчат після розставання – як вони змінюють життя, зачіску та веселяться, забуваючи біль.

У кліпі Дантес також показав їхній з Надею Дорофеєвою дім. Там знімали певні моменти відео і це перший показ будинку після інтерв’ю Дорофеєвої для Слави Дьоміна.

Фанати радісно сприйняли прем’єри та активно хвалять її у коментарях.

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Допис, поширений Dantes (@vladimirdantes)

: glianec.com