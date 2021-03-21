Названо віруси, які здатні викликати рак

Які віруси можуть призвести до серйозних онкологічних захворювань, розповів журналістам доктор медичних наук, професор, головний науковий консультант лабораторії вірусного канцерогенезу НМІЦ онкології ім. Блохіна Володимир Гурцевич. За його словами, на нинішній день відомо сім вірусів, які здатні привести до подібної недуги.

Гурцевич в бесіді з “АіФ” зауважив, що часто ці віруси природні співмешканці людського організму, вони є у більшості людей. Як правило, людина співіснує з ними все життя, і ніяких злоякісних утворень вони не викликають. Але за певних умов вони призводять до виникнення раку.

Гурцевич представив список вірусів, які мають потенціал, щоб спровокувати онкологію:

* вірус гепатиту B-викликає рак печінки;

* вірус гепатиту С – також викликає рак печінки;

* вірус Епштейна-Барр-може спровокувати лімфому Ходжкіна, неходжкінські лімфоми, рак носоглотки;

* віруси папіломи людини-деякі штами викликають рак шийки матки, рота і глотки;

* вірус герпесу людини 8-го типу-може привести до саркомі Капоші і лімфом;

* Т-лімфотропний вірус-викликає Т-клітинний лейкоз і Т-клітинну лімфому;

* поліомавірус клітин Меркеля-може спровокувати саркому Меркеля.

Якщо у людини і виникає злоякісна пухлина, то це відбувається не відразу після зараження вірусом, а після довгого латентного періоду, вказав професор. За його даними, він може тривати від трьох до 20 років.

: ukrhealth.net