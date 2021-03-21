Оголошено найдорожчі автомобільні бренди в світі

Незважаючи на нестабільний «клімат», це був хороший рік для компанії Toyota.

Якщо не брати до уваги GR Supra і процвітаючого GR Yaris, Toyota не може вважатися перспективним брендом. Зазвичай його купують, тому що хочуть щось надійне, нескладне, зручне і просте в обслуговуванні. У будь-якому випадку, увагу Toyota до того, що дійсно важливо, знову окупилося. Японський автовиробник обігнав Mercedes-Benz і став найдорожчим автомобільним брендом на планеті. Це засновано на новому звіті, випущеному Brand Finance, згідно з яким, Toyota не стала жертвою скорочення виробництва своїх конкурентів.

Це не дивно, оскільки в червні минулого року, незважаючи на пандемію, Toyota взяла на себе зобов’язання залишатися прибутковою і досягти своєї мети з виробництва 3 мільйонів автомобілів на рік. Вартість бренду Toyota незначно збільшилася до 59,5 млрд доларів, але цього було достатньо, щоб узурпувати Mercedes-Benz. Вражає те, що продажі Toyota в третьому кварталі минулого року збільшилися на таких основних ринках, як Європа, Північна Америка і Японія.

Mercedes-Benz опустився на друге місце з вартістю бренду в 58,2 мільярда доларів. За ним послідували ще три німецьких марки. Це Volkswagen (47 мільярдів доларів), BMW (40,4 мільярда доларів) і Porsche (34,3 мільярда доларів). Porsche отримала вигоду від відмінних продажів електричного седана Taycan, причому більше 10% всіх продажів Porsche припадають на електромобілі.

Лідером зростання стала Tesla, що піднялася з 12-го місця в минулому році на 6-е в цьому році з вартістю бренду 31,9 млрд доларів. Це робить його найбільш швидкозростаючим брендом на планеті в 2021 році. У минулому році, за даними Brand Finance, вартість бренду Tesla склала 12,4 млрд доларів, що свідчить про значні успіхи, досягнуті компанією за останній рік. Після того, як її акції досягли рекордного рівня в середині 2020 року, Tesla стала дорожчою, ніж Toyota, незважаючи на те, що продала набагато менше машин. І хоча такі гіганти індустрії, як Toyota і німці, як і раніше домінують, але зростання Tesla варто остерігатися.

: mmr.net.ua