Ці сезонні овочі покращать роботу організму: особливості весняного раціону

З появою перших весняних променів сонця і з приходом тепла усім нам уже інтуїтивно хочеться сезонних овочів та фруктів. Дієтологиня Ольга Безугла розповіла, на які продукти зараз варто звернути увагу, щоб перебудувати свій раціон на здоровіший лад.

Як говорить дієтологиня, навесні основу раціону повинні складати продукти, які допомагають відновити дефіцит нутрієнтів і поліпшити роботу організму. Одними з найважливіших є овочі. Тому вона й розповіла про особливості весняних коренеплодів та зелені.

Тут головний принцип – різноманітність і сезонність. І принцип “різнобарвної тарілки” зараз дуже актуальний: чим більше фарб на вашій тарілці, тим більше корисних нутрієнтів ви зможете отримати,

Підказка. Перелік сезонних овочів: перець, кабачки, цвітна капуста, цибуля-порей, селера, баклажан, брюссельська капуста, капуста білокачанна, капуста червонокачанна, картопля, морква, пастернак, ріпа, буряк, цикорій, редька, часник, петрушка, кріп, зелені цибуля, шпинат.

Крім цього, як каже фахівець, дуже важливо постаратися з приходом весни навести порядок у своєму графіку харчування, сформувати чіткі паузи між їжею і звернути увагу на розмір порції, адже весняний раціон передбачає зменшення обсягу порцій, кількості прийомів їжі або калорійності. Позаяк з потеплінням нашому організму потрібно на обігрів все менше енергії, а відповідно – менше калорій.

: active.24tv.ua