«Ми кардинально змінили свої життя». Сніжана Бабкіна зізналася, що допомогло їй пережити численні зради чоловіка

Актриса, менеджер та дружина артиста Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про важкий період у житті.

Бабкіна на сторінці в Instagram зізналася, як прийняла рішення залишитися з музикантом після його численних зрад. Нагадаємо, в інтерв’ю ЖВЛ Сніжана повідомила, що співак зрадив її з більш ніж сотнею жінок.

За словами артистки, її перший шлюб розпався через зради коханого, а батько Сніжани пішов з родини, коли їй було три роки. Актриса розповіла, що їй довелося пройти довгий шлях «від цілковитої образи та розчарування до повного прийняття і прощення». Після сімейної кризи Сергій і Сніжана Бабкіни кардинально змінили свої погляди та звички.

«Біль — це скриня скарбів! Якщо її правильно проживаєш, ти звільняєш свою приховану Силу. Тікаючи від болю, не опрацьовуючи її, накопичується ще більший біль, хвороби, невдачі, розчарування! Так сталося зі мною. Мій тато пішов від нас, коли мені було 3 роки. Або мама його «пішла», тому що не змогла пережити зради! Мій перший чоловік поїхав працювати влітку на Казантип, повернувся і я все зрозуміла. Зрада. Мій другий чоловік не став винятком. І тоді я запитала у себе: «Чому це відбувається зі мною? За що мені все це?». На кілька місяців я пішла в себе, намагаючись знайти відповіді. Перша відповідь прийшла відразу! «Коли ти питаєш: «За що? Чому так сталося? — це про минуле! Минуле ти можеш помацати? Ні! ️Значить — минуле не існує. Все це тільки у твоїй голові. Став питання — для чого? Для чого мені цей досвід? — запитала я. Щоб розв’язати свій вузол». Почався шлях — від цілковитої образи й розчарування до повного прийняття і прощення. Це був довгий шлях, оскільки в той момент у мене не було ні йоги, ні медитацій, ні книжок, ні тренінгів. Нічого! Нічого, крім бажання змінити життя. І у мене вийшло! Ми з СБ кардинально змінили свої життя, свої погляди, свої переконання, свої звички! Чи залишився осад? Взагалі ні! Так! Таке можливо! Я з посмішкою згадую цей треш і відчуваю таку гордість за нас. Для прийняття рішення, тікати від чоловіка або залишитися, знаєте, що важливо? Важливий ваш зв’язок з собою. Зв’язок зі своїм внутрішнім Я, зв’язок зі своєю «маленькою дівчинкою», зв’язок зі своєю енергією, зв’язок зі своєю душею, зв’язок з Богом, зв’язок із Всесвітом! І дуже пишаюся, що ми з СБ приклад для багатьох людей», — написала Сніжана.

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Допис, поширений Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

: life.nv.ua