Зачем стареющему Булату Утемуратову новомодный многочлен?

Неправы те, кто считают, что политическая жизнь Казахстана скучна за счет превалирования «Нур Отан». Напротив, она уникальна. Нигде в мире нет такой. Например где еще может член политсовета одной партии создавать другую партию, не прекращая членства в первой? Только в Казахстане!

Член Политсовета НДП «Нур Отан» Булат Утемуратов — наш герой. Именно его стараниями и попечением создается партия «Progress». В эту партию Булат Жамитович попал скорее дойной коровой, чем активным деятелем. «Прогресс» создается как нео-либеральный проект, в составе которого уже внедрены бывалые грантососы, а связь с Государственным департаментом США прослеживается без сложностей.

Может показаться странным время создания «Прогресса». Выборы прошли, следующие не скоро. Зачем же сейчас создавать партию, которая к моменту необходимости будет вся перепачкана скандалами, интригами (и расследованиями)? Причина здесь скорее денежная, намекают наши лучшие источники.

Булат Утемуратов старается абстрагироваться от видений плахи в гастрономе «Юбилейный»

Булат Утемуратов отлично известен на Западе и его мутные дела давно сложены в аккуратное досье размером с дом. Поставить его перед невыгодным ему предложением очень просто, так как большинство средств олигарха, украденных в качестве «денежного мешка» Елбасы хранятся на Западе. В качестве ненавязчивой услуги его и попросили «поддержать демократию» в своей стране, за счет создания мертворожденной и собранной из ошметков управленцев и юных дарований партии. Выгода для проводящего операцию уже очевидна: снабжать средствами грантоедов будет Булат Утемуратов, а не США и Британия.



В связи с этим показательным является внезапное прекращение дела против него в Британии и освобождения имущества Утемуратова из под ареста. Все наслышаны о том, как этот вопрос решался Назарбаевым. Но Британия и коллективный Запад не отпустили Булата Утемуратова просто так, по согласию сторон. Он будет участвовать в их проектах, даже провальных и тупых, как партия «Прогресс», поддерживая крепким тенге.

Нисколько не скучная политика у Булата Утемуратова, я считаю!