Імунолог розповів про небезпеку при надмірному вживанні цинку

Навіть ті ліки, які продаються без рецепту в аптеці, потрібно вживати з обережністю. Алерголог-імунолог Володимир Болибок розповів, до чого може призвести передозування цинком.

Медик зазначив, що велика доза цинку провокує важкі наслідки для всього організму. В першу чергу, удар припадає на печінку, а також страждають підшлункова залоза і нирки. В результаті починають проявлятися симптоми інтоксикації, тіло виділяє піт, який неприємно пахне, а в серйозних випадках це може привести до коми, передає слова медика “Радіо 1“. Він підкреслив, що добова доза цинку не повинна перевищувати 11 мг для чоловіків і 8 мг для жінок.

“Цинк не потрібно приймати тим, хто працює на електротехнічних підприємствах, має справу з барвниками і тканинами – там, де використовується цинк. Любителям устриць теж не потрібні додаткові дози цинку, в цьому делікатесі його достатньо”, – поділився Болибок. Також лікар зазначив, що незважаючи на небезпеку від передозування цинку, він важливий для організму людини. При його участі відбуваються практично всі обмінні процеси-засвоюється глюкоза, більшість ферментів, що відповідають за імунну систему.

Медик порекомендував при наявності нестачі цинку в організмі вживати його у вигляді лікарських препаратів, що містять крім основної речовини і інші мікроелементи.

: ukrhealth.net