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“Хлопчика, що пісяє” одягнули у захисний медичний костюм та маску (фото)

22.03.2021

У столиці Бельгії Брюсселі статую “Хлопчик, що пісяє” одягнули згідно тенденцій пандемії –протиепідемічний костюм та захисну маску.

Manneken Pis – це популярне місце серед туристів. Це невелика статуя маленького хлопчика, що пісяє водою.

Хлопчик отримав новий костюм – пластиковий костюм для захисту від шкідливих речовин, госпітальне взуття, червоні захисні рукавиці, захисні маски FFP2, поясний ремінь з невеликим футляром для санітайзерів.

Це 1 054 образ у гардеробі статуї і перший у 2021 році. Так відзначили першу річницю локдауну, що був оголошений в Бельгії після початку пандемії COVID-19.

: travel.24tv.ua

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