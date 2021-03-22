На Київщині викрили чоловіка на незаконних операціях з електронними грошима

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру 28-річному мешканцю столиці за фактом неправомірного використання електронних грошей

Про це повідомляє інформаційний портал “Моя Київщина” з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Чоловік з лютого по травень минулого року конвертував електронні гроші за допомогою заборонених для використання в Україні платіжних систем “Яндекс.Гроші” та “QIWI”. Вказані електронні платіжні системи використовуються у протиправній діяльності та “відмиванні” коштів, здобутих злочинним шляхом, у зв’язку з неможливістю відстеження їх походження правоохоронними органами.

Маючі доступ до анкетних даних фізичних осіб, підозрюваний використав їх для реєстрації чисельних електронних поштових скриньок та електронних гаманців, за допомогою яких і здійснював незаконні валютні операції.

У ході обшуків за місцем мешкання чоловіка вилучили комп’ютерну техніку та рукописні записи із реквізитами вказаних електронних гаманців. Вилучене аправили на експертизу. Під час попереднього огляду техніки виявлено інформацію, що підтверджує злочинну діяльність фігуранта.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

: mykyivregion.com.ua