Заемщики от обнальщиков

Завершено расследование многомиллиардных хищений во Внешпромбанке

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД России завершил расследование резонансного уголовного дела о хищении 33 млрд руб. во Внешпромбанке и их последующем отмывании. Главной обвиняемой по делу проходит экс-президент банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок за растрату 110 млрд руб. Другие фигуранты, среди которых бывший вице-президент банка Али Аджина и несколько обнальщиков, подписали протоколы об ознакомлении с 240 томами уголовного дела, однако в Генпрокуратуру на утверждение обвинения оно направлено не было, так как появились дополнительные материалы.

Ходатайствуя в Мосгорсуде о продлении ареста бывшему вице-президенту Внешпромбанка Али Аджине, представитель следственного департамента (СД) МВД помимо стандартного набора аргументов в пользу содержания его под стражей неожиданно добавила, что такая мера необходима в связи с тем, что к делу будут приобщены еще 12 томов. При этом следует отметить, что ранее Али Аджина и его защитники прочитали 240 томов, оставив соответствующие расписки следствию.

Одной из них является экс-президент и совладелец банка Лариса Маркус, уже отбывающая срок 8,5 года за растрату (ст. 160 УК РФ) и хищения (ст. 159 УК РФ) 110,3 млрд руб. Интересно, что знакомиться с материалами второго дела она отказалась. А бывший вице-президент Внешпромбанка Екатерина Глушакова, признавшая вину и получившая в особом порядке шесть лет за исчезновение тех же 33,6 млрд руб., недавно условно-досрочно вышла на свободу.

Остальные обвиняемые в этом деле — бывший начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка Марина Клюева, находящаяся под домашним арестом, а также четверо обнальщиков, в отношении которых следствие ограничилось подписками о невыезде.

Это уголовное дело СД МВД в апреле прошлого года выделил из основного расследования, начатого еще в декабре 2015 года. Если бывшие сотрудники Внешпромбанка обвиняются в нем в растрате в особо крупном размере, то их сообщники-обнальщики — еще и в отмывании похищенных средств (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Поводом же для громкого уголовного дела стало заявление руководителя временной администрации Внешпромбанка из АСВ в правоохранительные органы. В ходе следствия было установлено, что хищения совершались с апреля 2009 года по декабрь 2015 года. Организаторами преступлений выступали экс-совладелец Внешпромбанка и бывший глава Федерации бобслея России Георгий Беджамов (с февраля 2016 года находится в международном розыске) и его сестра Лариса Маркус.

Данные в отношении этих структур банкирам поставляли обнальщики. В задачи Али Аджины, который вначале проходил по делу свидетелем, а потом стал в нем же обвиняемым, входили поиск фирм-однодневок в качестве заемщиков банка, а также подписание положительных протоколов заседаний кредитного комитета. Юридическим сопровождением, а также сбором кредитных досье фиктивных юридических лиц занималась Марина Клюева. Кроме того, получателями кредитов оказались десятки физических лиц, не знавших об этом, чьи анкетные и паспортные данные где-то достали банкиры. По данным следствия, сообщники финансистов на обналичивании похищенных средств с июня 2013 года по декабрь 2014 года заработали 223,9 млн руб.

Для погашения ущерба по делу у фигурантов арестовали недвижимость и другие активы. Среди них, например, оказались дома Георгия Беджамова в Лондоне, оцениваемые в £35 млн. 17 марта Мосгорсуд отклонил жалобу его адвокатов на соответствующее решение Тверского райсуда.

Напомним, что уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено СД МВД за месяц до решения ЦБ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление деятельности. В марте 2016 года банк был признан банкротом. До отзыва лицензии он входил в топ-40 в России по размеру активов. По данным АСВ, его долги превысили 200 млрд руб.

К бывшим владельцам и топ-менеджерам банка, в том числе Георгию Беджамову, Ларисе Маркус и Екатерине Глушаковой, АСВ в арбитраж заявлен иск о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму около 217 млрд руб. В рамках дела был наложен обеспечительный арест на 574 земельных участка в Подмосковье и Рязанской области, 204 из которых принадлежат Али Аджине, а также квартиры и дома.

Юрий Сенаторов

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