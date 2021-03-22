Конец большого Белозерцева

Губернатора Белозерцева, наконец, взяли силовики, как и целую плеяду людей из его команды в прошлом. Дома у него нашли целую гору наличности, которой может недосчитаться региональный бюджет: пенсии, дороги, больницы.

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , в отношении задержанного вчера губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева , а также бывшего сенатора Бориса Шпигеля, который возглавляет ГК «Биотэк», и ряда других лиц возбуждено уголовное дело. В зависимости от рои каждого они подозреваются в даче и получении взятки.

Задержание Белозерцева может стать весомым ударом по спикеру Государственной Думы Вячеславу Володину, чьим протеже пензенского губернатора называют недоброжелатели. Кроме того, напрячься должен и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Клычков не только назначил племянника Белозерцева главрачом одной из местных поликлиник, но и с самим Белозерцевым часто появлялся на публике. Кроме того, сестра Белозерцева заседает в комитете по здравоохранению орловского облсовета. С чего бы это?

Касательно Бориса Шпигеля сегодня же выйдет отдельный материал, а вот господина Белозерцева рассмотрим отдельно. Он уже доставлен в Москву для проведения следственных действий. На всем протяжении своей работы в губернаторском корпусе Белозерцев считался одним из самых скандальных депутатов, и еще в мае 2020 года The Moscow Post предупреждал — к нему придут.

Дело Белозерцева

По данным следствия, с января по сентябрь по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с поставкой изделий медицинского назначения», — говорится на сайте ведомства .

связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», — считает следствие.

К Белозерцеву пришли…

В жилище Белозерцева и других подозреваемых провели обыски. У него самого дома нашли 500 млн рублей наличностью. Такую «скромную» сумму губернатор собрал себе, видимо, на почетную пенсию. Но почетной пенсии не случилось, а целая гора денег изрядно контрастирует на общем фоне нищей Пензенской области, с её разваливающимися дорогами и хамоватыми чиновниками.

Деньги, изъятые при обыске у Белозерцева

Помнится, в 2019 году, во время конфликта между жителями села Чемодановка Белозерцев приезжал, чтобы успокоить людей, объяснял сложности в их жизни происками американцев, и призывал верить только официальным властям. Нынешние полмиллиарда у себя дома ему тоже, вероятно, подкинули американцы?

Задержать Белозерцева могли еще раньше, в мае 2020 года. Тогда в его администрации тоже прошли обыски. Уголовное дело возбудили в отношении близкого Белозерцеву главы Минсельхоза Пензенской области Андрея Бурлакова и его первого заместителя Андрея Персанова. По версии следствия, они похитили из бюджета региона 2,9 млн рублей .

Факт возможного преступления был выявлен в ходе проверки законности предоставления субсидий из бюджета Пензенской области в рамках госпрограммы области по развитию сельского хозяйства. Сотрудники прокуратуры установили, что Андрей Бурлаков и Андрей Персанов приняли решение о возмещении затрат на закупку сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Удача» в размере 2,92 млн руб. Но оказалось, что организация вообще не работала в АПК!

Тогда мало кто верил, что, во-первых, это первый такой возможный случай, а во-вторых, что сам Иван Белозерцев был ни сном, ни духом о том, что творили его подчиненные. Сегодня мы легко можем предположить, что те 2,9 млн рублей лишь капля в море на фоне того, что могло твориться в пензенской администрации при Белозерове.

Далеко ходить не надо, даже без всяких уголовных дел ясно, что в регионе разгул коррупции. Не далее, чем месяц назад Счетная палата Пензенской области опубликовала очередной отчёт, из которого следует, что в расходовании бюджетных средств были допущены нарушения при госзакупках и дорожном ремонте на сумму 245,2 млн рублей.

Сколько из этих миллионов могли оказаться среди наличности, изъятой дома у Белозерцева при обыске? И сколько нарушений в бюджетной сфере, в том числе и с явным криминальным душком, все еще остаются нераскрытыми?

Семейные традиции

А между тем, Белозерцева еще до этого пытались попрекать возможным конфликтом интересов в связи с бизнесом его семьи. Да, и это неудивительно, ведь семьи губернаторов в России, и семья Белозерцева не исключение, всегда оказываются талантливыми бизнесменами.

Год назад в сети появилось видео , автор которого о косточкам разобрал бизнес сыновей губернатора, Данилы и Александра Белозерцевых. Якобы предприимчивая семейка сумела заработать с 2005 года аж 317 миллионов. Видимо, с тех пор сумма выросла уже до полумиллиарда. Хотя, скорее всего, в домашнюю кубышку деньги складывались отдельно.

Причем сыновья Белозерцева, по слухам, ворвались в бизнес аккурат в момент, когда влиятельный отец начал активную политическую карьеру в Пензе. Например, с 2004 года будущий губернатор был председателем городской думы. А уже в 2006 году грянул первый скандал. Тогда местные СМИ, в том числе и обычно сдержанный «Коммерсант» , не стеснялись в выражениях, давая заголовки вроде: «Сын главы Пензы монополизировал покойников».

Имелось ввиду то, что во время Белозерцева-мэра сотрудников городской станции помощи под угрозой увольнения вынуждали докладывать о смерти каждого пациента в ритуальные компании ООО «Харон» и ООО «Ритуал-Центр», которые должны были быть связаны с семей Белозерцева.

Активы действительно принадлежали Александру Белозерцеву, который после громкого похоронного скандала «ретировался» поближе к чиновнику отцу – стал заместителем министра экономического развития региона. Уже позднее, в 2015 году, когда папа стал губернатором, Александр Белозерцев превратился в заместителя председателя правительства Пензенской области.

Просто диву даешься — и никакого кумовства. Что дальше, передача по наследству губернаторских полномочий? Тогда говорили, что папа пытался прикрыть сынка от излишнего внимания органов, но, похоже, сработало наоборот. Скандал поднялся такой, что сына пришлось уволить. Местные элиты до сих пор немного в шоке от такой наглости. Сын? Иди-ка в зампреды!

Не добавило популярности губернатору и его семье в народе и то, что его сыновья каким-то макаром оказались собственниками здания государственной стоматологической клиники на улице Лазо, которая находится рядом с домом главы региона. Тогда говорили, что семейство вьет себе гнездо в Пензе размером с квартал.

Выписка из ЕГРН

А еще одним собственником, что еще больше удивило, оказался Дмитрий Полукаров, возглавлявший региональную Корпорацию развития. При этом в городской администрации уверяли: здание не продавалось. Вот только данные ЕГРН утверждают обратное. Но на документы власти при Белозерцеве смотреть, почему-т, не захотели.

В том же 2019-м Данил Белозерцев участвовал в аукционе на приобретение соседних с отцовским особняком и уже собственной больницей участков. Взял землю в аренду на 20 лет, а через полгода выкупил . В общем, «полный фарш» и «гуляй Вася» (или Даня) — влиятельный папа все спишет?

Сколь веревочке не виться

К тому времени только ленивый уже не пытался связать коррупционные проявления в регионе с волей высокого регионального начальника. К этому было множество предпосылок. всего за один 2019 год ущерб от коррупции в регионе подскочил на 5,2% и достиг 52,2 млн рублей . Конечно, это статистика сомнительная. Судя по найденным только у Белозерцева деньгам, ущерб этот должен быть больше, как минимум, в 10 раз. А то и в 50.

Еще в 2017 году общественность била во все колокола, призывая пристальней приглядеться к действующему главе региона и его команде. Тогда силовики пришли к заместителю Ивана Белозерцева, Валерию Савин. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, чиновник без конкурса присвоил муниципальную землю. По делу прходила и экс-замглавы администрации Пензы Ирина Ширшина, с которой сам Белозерцев должен был работать еще в мэрский период.

Но вовсе не это интересно, а то, что Савина в итоге оправдали по делу о мошенничестве . И что же сделал Иван Белозерцев, едва ознакомился с вердиктом суда? Правильно, тут же вернул господина Савина на работу в правительство — как ни в чем не бывало. Тогда недоброжелатели распространяли слухи, якобы Савин так много знал о самом губернаторе, что его попросту «отмазали», пока у того не развязался язык. А затем — побыстрее вернули поближе к «кормушке»?

Перед ним даже извинились. Зато сомневаемся, что извинятся будут перед Белозеровым. Точно также, как никто не извинялся перед замминистра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Вячеславом Лебедевым. В 2018 году против него завели уголовное дело по подозрению в незаконной вырубке. Санитарно-оздоровительные мероприятия могли нанести ущерб бюджету около 90 млн рублей .

Похоже, у губернатора Белозерцева в регионе, как в знаменитом выпуске Фитиля: «что охраняем (управляем — прим. редакции), то и имеем». Вот и Лебедев, судя по всему, решил поиметь с природных ресурсов. А Белозерцев, получается, мог «иметь» со всего и сразу?

Как бы то ни было, никто не верит, что Белозерцев в этой ситуации сможет отмыться и вернуться на работу. Хотя его вину еще предстоит доказать, вся его работа в Пензенской области и задержание людей из его команды говорят — сам Белозерцев насчет себя все давным-давно людям уже доказал и показал. Дело за следователями.

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