Депутатский «баблос» Глеба Поповцева

Удивительную историю поведали читатели The Moscow Post Юрий Легечев, Светлана Здебская и Елена Ермакова, которые живут в Новосибирске. Все они являются акционерами ЗАО фирма «ОСТ».

Несколько лет кряду они пытаются через следственные органы привлечь к уголовной ответственности некого Поповцева Глеба Александровича, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Заявление о противоправных действиях г-на Поповцева было первоначально подано в ОМВД Дзержинский» (отдел полиции № 5). На календаре был 2014 год. Глеб Поповцев в ту пору был простым предпринимателем, владельцем ЗАО СХП «Ярковское» и ООО «Сибирские овощи». В ЗАО фирма «ОСТ» г-н Поповцев трудился генеральным директором, распоряжался огромными деньгами, но в итоге, как говорят, просто «кинул» акционеров. И был таков. Но акционеры сели Поповцеву на «пятки». И стали упорно добиваться возбуждения уголовного дела.

Глеб Поповцев вознамерился пролезь в Законодательное собрание Новосибирской области, что в итоге и проделал весьма акробатическом образом: в 2015 году он занял кресло депутата от «Единой России». Таким образом, спрятался за депутатской неприкосновенностью.

Но кто будет отвечать за уведенные у акционеров ЗАО фирма «ОСТ» миллионы? В темной биографии и делах депутата Поповцева разбирался корреспондент The Moscow Post .

Следователи тормозят процесс?

В своем письме в редакцию Юрий Иванович Легечев, он, кстати, ветеран военной службы, и представители акционеров АО фирма «ОСТ» Светлана Витальевна Здебская и Елена Михайловна Ермакова теперь просят оказать содействие в борьбе с коррупцией в Законодательном собрании Новосибирской области, поскольку «обидчик» ныне является депутатом.

Как рассказывает Юрий Легечев, начиная с сентября 2020 гг. они направили в СКР 11 обращений (№741410 от 23.09.2020г., №747833 от 21.10.2020г., №749866 от 29.10.2020г., №755529 от 19.11.2020г., №757556 от 26.11.2020г., №762316 от 14.12.2020г., №765608 от 28.12.2020г., № 767201 от 8.01.2021г., №770783 от 24.01.2021г., № 772545 от 31.01.2021г., №775533 от 11.02.2021г., №778845 от 24.02.2021г.) в отношении депутата Поповцева Г.А. (невозврат заемных средств, а также уклонение от уплаты налогов).

Обращения были перенаправлены в СУ СКР по Новосибирской области. Однако, никакой информации о проверке в отношении Глеба Поповцева заявители так и не получили.

30 декабря 2020 года пришло письмо, направленное из Следственного комитета (исх. №242-18-2020 от 9.12.2020), в котором говорилось: «С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона ваше заявление, по поручению заместителя председателя Следственного комитета Леоненко Е.Е., направлено руководителю Следственного управления СКР по Новосибирской области, которому поручено организовать проверку». 30 января 2021 г. пришло письмо (№216-671-2015) из СУ СКР по Новосибирской области.

К сожалению, это была банальная отписка.

Глава Следственного управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко

— 10 февраля 2021 года мы получили электронное письмо из СУ СКР по Новосибирской области, где говорится о необходимости проверки деятельности Поповцева Г.А. в период с 2008 по 2014 годы и, как следствие, в период с 2017 по 2020 годы, относительно невозврата в АО фирма» ОСТ» денежных средств, в том числе процентов и налогов — рассказывает Юрий Иванович.

Далее, из рассказов акционеров следует, что с 2008 по 2014 гг. генеральный директор ЗАО фирма «ОСТ» Г.А. Поповцев получил более 79 млн. руб. В период до 2016 года включительно, проценты по займам составили 54 695 400 руб., сумма неуплаченных налогов — 4 180 550 рублей. В 2017-2020 гг. Поповцев был обязан был вернуть в АО фирма «ОСТ» проценты по займам — 38 141 760 рублей. И оплатить налоги в размере 2 228 504 рублей.

Сегодня проценты по займам составляют 92 837 160 рублей, задолженность по налогам в бюджет — 6 409 054 рублей. Куда же ушли такие космические суммы?

— Г-н Поповцев использовал деньги в своих личных целях, — продолжают свой рассказ акционеры. — Он принимал единоличные решения, полностью игнорируя мнение акционеров общества. Дивиденды акционерам АО фирма «ОСТ» не выплачивались.

Странно, что Следственное управление СКР по Новосибирской области так долго волокит дело Глеба Поповцева. Возможно, причина в том, что у г-на Поповцева имеются очень высокие покровители?

Одним из них называют первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова.

Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов

Вполне возможно, раз Поповцев столько лет спокойно живет и в ус не дует.

Сколько стоит кресло депутата?

Но каким же образом аграрный гений Глеб Поповцев оказался в Законодательном собрании Новосибирской области? Он стал баллотироваться по избирательному округу, в который выдвигались уважаемые люди – коммунист и единоросс, брат известного политика. Но он обошел и того, и другого. Но как? История об этом умалчивает.

Понятно, что финансовые вливания в процесс были. И, по всей видимости очень немаленькие. Председателем Избирательной комиссии Новосибирской области в то время был Юрий Петухов, нынешний первый заместитель губернатора Новосибирской области. И г-н Петухов оставался глух к жалобам избирателей и акционеров ЗАО фирма «ОСТ».

Но вот ведь закавыка: г-н Поповцев не был членом НРОП «Единая Россия,» членство в которой гарантировало бы 100%-ное попадание в Законодательное собрание Новосибирской области. И ему предлагали найти 10 членов » Единой России», которые бы и порекомендовали г-на Поповцева, поставили бы свои подписи на бюллетене для голосования.

Но скандальная слава уже шла по пятам г-на Поповцева: местная пресса в деталях описывала, как генеральный директор ЗАО фирма «ОСТ» могли кинуть акционеров.

Как Глеб Поповцев попал в Законодательное собрание Новосибирской области, это тайна, покрытая густым мраком

Конечно, можно найти 10 «мертвых» душ и поставить закорючки за них…

Но это все-таки было очень рискованно, даже для такого мага-чародея, как Поповцев. Но как он решил вопрос со своим местом в Законодательном собрании области? До сих пор это тайна за семью печатями!

Но вот правоохранители все же пытаются найти следы 10 «призраков», которые могли протащить Поповцева в Законодательное собрание, но встречают упорное сопротивление как со стороны Избирательной комиссии, Законодательного собрания области, так и «Единой России».

Но оперативников, которые упустили столь любопытного субъекта, все-таки подвергли экзекуциям: наказали капитан Шульженко А.Е. и майор Мишенина С.В. получили по выговору. Майора Михайловскую С.В. и полковника Иванова Н.В. понизили в должности, а полковник Шадринцев А.С. был досрочно отправлен на пенсию. Зацепило и полковника Шило С.А.: он был отстранен от должности в июле 2016 г.

Пока шли эти разбирательства, г-н Поповцев уже мирно восседал в депутатском кресле. Он в итоге стал депутатом округа № 18, в который входит 5 муниципальных районов Новосибирска и город Обь.

Но, говорят, следователи СУ СКР по Новосибирской области все-таки не хотят повторять ошибок своих коллег из ГУВД по Новосибирской области. Именно поэтому, согласно нашим источникам, были заведены дела уголовно-процессуальных проверок (УПП) в отношении Поповцева в Следственном отделе по Дзержинскому району №447 пр-15, №208 пр-2017 в Следственном отделе по г. Оби – УПП №452 пр-16.

Но эти дела то закрываются, но снова открываются: игра в кошки-мышки продолжается?

«Шведский стол» от депутата Поповцева

Чем еще громко прославился г -н Поповцев? Он оказался причастен к неким мутным госзакупкам, связанными с контрактами на питание заключенных. Деньги были выделены ФСИН из бюджета. Но освоили эти миллионы компании, которые подконтрольны Глебу Поповцеву.

Этот удивительный человек — руководитель 10 компаний и учредитель 15 различных контор.

Как развивались события? В мае 2017 года на портале госзакупок от Исправительной колонии (ИК)-2 Новосибирской области были опубликованы заявки на поставку семенного картофеля, пшеницы, ячменя, удобрений и гербицидов, а также поросят на более, чем 54 млн. рублей. Об этом сообщала «Версия» .

Победителями торгов стали ООО Группа «ОСК» и ЗАО СХП «Ярковское» (ранее ООО СХП» Ярковское»). Формально эти конторы друг с дружкой как будто бы не связаны, но постоянная удача на торгах сопутствует им с завидной регулярностью. Группа «ОСК» в итоге получила более 2,5 млн. рублей от ИК-2. Остальное досталось фирмам Глеба Поповцева. Таким образом, «шведский стол» для ИК-2 готовили конторы Поповцева.

Возможно, колония во главе с начальником Артемом Евсеенко (уже бывшим) ведет собственное хозяйство для того, чтобы заключенные хорошо ели? Но своих угодий такого размера у колонии нет. Выращивается урожай тоже по контракту. И выигрывают эти конкурсы тоже фирмы Поповцева: ЗАО СХП «Ярковское» и ООО «Сибирские овощи».

Как выяснилось, засевается почти 2900 га, а в ИК-2 содержится 2 тыс. зэков по нормативам. Получается, государство на каждого заключенного обрабатывает 1,5 га земли: засевает пшеницей, ячменем, картошкой, капустой, еще и растит свиней.

Но вот эксперты подсчитали, что посевная кампания, развернутая ИК -2, способна принести такой урожай, что можно накормить все колонии Новосибирской области. Причем, средства не проводятся на прямую закупку продуктов, а инвестируются именно в частную сельскохозяйственную деятельность. Интересно другое. Заявки на участие в аукционе подавала единственная компания, которая принадлежит Глебу Поповцеву.

Вся эта «карусель» продолжалась полные 6 лет: с 2011 по 2017 гг. Администрация ИК-2 заключила с ООО «Овощевод», зарегистрированным в Республике Алтай, 43 контракта на 91 млн. руб., с ООО СХП «Ярковское», 59 контрактов на 138 млн. руб., с ООО «Альтаир» 18 контрактов на 46 млн. руб.

Но все эти предприятия возглавлял г-н Поповцев.

Получается, что Глеб Поповцев и начальник ИК-2 ГУ ФСИН, подполковник внутренней службы Артема Евсеенко работали сообща?

Подполковник внутренней службы Артем Евсеенко был арестован в 2019 году

Подполковник Евсеенко до своего назначения начальником ИК-2 летом 2016 года занимал должность начальника Новосибирской колонии-поселения N22. Но и колония заключала контракты с компаниями Глеба Поповцева: 15 контрактов с ООО «Овощевод» на сумму более 13 млн. руб. и 21 контракт с ООО СХП «Ярковское» на 61 млн .руб.

Получается, что все тендеры ИК-2 проводились с единственным поставщиком. Правозащитники отмечали, что на территории ИК-2 невозможно ни засевать поля, ни пасти стада: колония расположена в черте города, а режим содержания заключённых не позволяет работать за пределами зоны.

За 6 лет были заключены контракты на общую сумму 418 млн .687 тыс. руб. Но с Евсеенко вышла своя неприятная история: в августе 2019 г. его арестовали за крупную взятку в 1 млн. 300 тыс. руб. Об этом сообщала «Тайга.Инфо» .

Подполковник Евсеенко, по версии следствия, получил эту сумму за обеспечение благоприятных условий содержания осуждённого из другой колонии, за предоставление условно-досрочного освобождения (УДО)».

И недвижимость в Таиланде

Итак, г-н Поповцев уже замешан в нескольких громких скандалах. Но пока выходит из всех этих дурных историй безо всяких потерь. Удивительно!

Новосибирские журналисты сообщают, что в отношении Глеба Поповцева, то ведется, то прекращается доследственная проверка. Связано это с заявлениями акционеров закрытого акционерного общества «ОСТ», которые сочли, что Поповцев их обманул. В итоге акционеры, поняв, что в Новосибирске им вряд ли помогут, обратились в федеральную прессу, в The Moscow Post.

Выяснилось, что миллионы ЗАО » ОСТ» г-н Поповцев тратил направо-налево: более 29 млн. руб. и исчезли из Общества в качестве заемных денежных средств, возврат которых не планировался. Об этом сообщала «Версия» .

Помимо этого, более 50 млн. рублей было перечислено в компании » Прогресс», «Фея», «Вокруг света», СХП «Ярковское» и другие, подконтрольные депутату Поповцеву.

Фиктивные векселя Сбербанка

Как выяснилось, г-н Поповцев тратил деньги ЗАО «ОСТ» на свои личные нужды. Более 700 тыс. рублей он направил в ООО «Окна и двери ПВХ», в ООО «ПаркетХолл-Сибирь» — около 400 тыс. рублей, в ООО МаксиКерамика 100 тыс. рублей. еще из денег «ОСТ» оплачивался кирпич на строительство коттеджа -600 тыс. руб. 2 млн руб. ушло на оплату авиабилетов и туристических поездок Глеба Поповцева и его семьи. На деньги ЗАО он приобрел недвижимость в Таиланде. Об этом писала «Версия» .

Но самая главная претензия акционеров состоит в том, что, используя свое служебное положение, Глеб Поповцев при увеличении уставного капитала компании в 2006 году лишил акционеров 42000 акций: он якобы использовал фиктивные векселя Сбербанка России, подставных лиц и подставные фирмы.

Что еще любопытно? Часть фирм Глеба Поповцева, с которыми заключались контракты, вообще не имеют материальной базы, позволяющей осуществлять какую-либо деятельность. И все агрофирмы Глеба Поповцева зарегистрированы практически по одному адресу: село Ярково, ул. Подгорбунского, 1. Это — двухэтажный барак.

Барак в селе Ярково

Зададимся вопросом: когда же этим новосибирским Остапом Бендером, наконец, серьезно и основательно займутся следственные органы, в частности Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, возглавляет которое генерал-майор Андрей Сергеевич Лелеко? И ведь возглавляет не год, не два, а целых 5 лет. И за эти 5 лет до сих пор нет уголовного дела против депутата Поповцева?

Но тут выяснилось, что над головой генерала Лелеко намедни собрались грозовые тучи: в начале марта он получил нагоняй от главы СКР Александра Бастрыкина за плохую работу. Об этом сообщал «Коммерсант» .

И сегодня в отношении генерала проводится служебная проверка. На это время Андрей Лелеко отстранен от должности, писали «Вести Новосибирска» .

Но кто же, наконец, найдет связь депутата Поповцева с его многочисленными «привидениями», благодаря котором он получил и кресло депутата, и ушел от уголовного дела, когда обобрал акционеров ЗАО «ОСТ»?

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