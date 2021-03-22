Експерти дали п’ять простих порад для зниження ризику діабету

Центри з контролю і профілактики захворювань Великобританії (CDC) визнають переддіабет серйозною недугою. Цей стан не тільки піддає людину ризику діабету другого типу, але і підвищує ризик серцевих захворювань та інсульту. У CDC відзначають, що людина, яка зіткнулася з цією хворобою, знаходиться на “перехресті”. Якщо повернути в бік правильного харчування, то подальше погіршення здоров’я можна зупинити.

Високий вміст клітковини

По можливості слід збільшити в раціоні кількість цільнозернових продуктів, таких як коричневий рис, цільнозернові макарони і хліб. Це пов’язано з тим, що вони досить повільно розщеплюються до глюкози, що запобігає скачки цукру в крові.

Червоне м’ясо

Червоне і перероблене м’ясо (ковбаси та інше) шкідливі для здоров’я, вони викликають проблеми з серцем і діабет, пише видання Express.

Краще відмовитися від таких м’ясних виробів, як:

• бекон;

• шинка;

• ковбаса;

• свинина;

• яловичина;

• ягня.

Корисніше замінити їх на хорошої якості курку або індичку. Підкреслюється, що запропоновані продукти також є відмінними джерелами білка.

Фрукти та овочі

У деяких країнах відомства охорони здоров’я заохочують перекус о п’ятій вечора, який складається з фруктів. Вітаміни і мінерали, якими вони багаті, вкрай корисні для організму.

Також деякі фрукти і овочі знижують ризик розвитку діабету другого типу. До них відносяться:

• яблуко;

• виноград;

• ягода;

• шпинат;

• капуста;

• крес-салат.

“Неважливо, свіжі вони або заморожені, постарайтеся їх просто включити їх в свій раціон”, – порадили представники Diabetes UK.

Здорові жири

Здорові жири можуть забезпечити таку необхідну енергію організму, але не всі вони однакові. Слід звести до мінімуму вживання насичених жирів, таких як вершкове масло, які можуть підвищити холестерин в крові.

Замість цього краще вживати:

• несолоні горіхи;

• насіння;

• авокадо;

• оливкова олія;

• ріпакова олія;

• соняшникова олія.

Правильні напої

Коли справа доходить до втамування спраги, важливо вибрати корисний напій. За словами вчених, між вживанням газованих і енергетичних напоїв з підвищеним вмістом цукру в крові і ризиком розвитку діабету другого типу існує прямий зв’язок.

“Намагайтеся не замінювати солодкі напої фруктовими соками або смузі, оскільки вони також містять велику кількість цукру”, – зазначили медики. Найкраще віддати перевагу звичайній воді, молоку, каві або чаю.

: lhealth.info