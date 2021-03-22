Александр Князюк: что известно об одиозном директоре Главного сервисного центра МВД, погрязшего в коррупции

Еще в августе прошлого года информационный портал «Политека» сообщал о том, что реформа МВД под угрозой и может вернуться к старым схематозам с тотальными поборами с простых украинцев. Ключевую угрозу по версии сайта представлял некий Князюк Александр Григорьевич. Кто же он такой и чем опасен?

Александр Князюк, 1974 года рождения. Окончил Киевский государственный торгово-экономический университет в 2000-м году по специальности «Учет и аудит». Женат.

Что известно о богатстве Князюка

По данным ресурса Опендата за 2019 год на должности начальника главного сервисного центра МВД Украины в копилке Александра Князюка немало:

— одна квартира, площадью 56 м²;

— три земельных участка, общей площадью 32 451 м²;

— два авто;

— доходы: 1 680 172 гривен;

— денежные активы: 1 475 462 гривен, 44 500 долларов, 22 700 евро.

И картина и за прошлые года…

С 1995-го по 2015-й года Князюк был на службе в органах внутренних дел.

Далее до 2016-го был замом директора центра-начальником отдела обеспечения деятельности научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины в Виннице.

С 2016-го по 2017-й он работал и.о. директора Регионального сервисного цента на Винниччине, куда, кстати, смог попасть по протекции своего прошлого начальника – Александра Федотова, главы НДЭКЦ.

Затем Князюк перебрался в столицу. В этом его поддержал Сергей Гончарук, тогдашний замминистра МВД Украины. Они вместе учились в КНТЭУ.

И с 2017-го он становится первым замом начальника Главного сервисного центра МВД страны.

На этом посту он также был главой тендерного комитета и руководил закупками и материальным обеспечением. Когда ушел со своей должности Владислав Криклий, Князюк временно исполнял обязанности главы ГСЦ МВД. По информации издания «Политека», работники ведомства рассказывали о том, что тогда он рассказывал своим сотрудникам, мол, согласовал уже свое дальнейшее нахождение на позиции начальника ГСУ МВД и намекал на «готовность материально обеспечить «в твердой валюте» свое желание взять бразды правления Сервисных центров МВД».

Как сообщала «Политека» в конце лета прошлого года, активизировались старые гаишники, побежавшие к Князюку с поддержкой и предложением включиться в рабочий процесс по всем регионам страны, а также показывая «возможную монетизацию своей работы».

Как видим, налицо тот факт, что сейчас существуют реальные риски, что с возвращением Князюка к корыту, в систему МВД вернутся не только старые гаишники на весомые должности, но и коррупционные схематозы, и массовые поборы.

А вот, что выдает информационный ресурс OpenData по Главному сервисному центру МВД под руководством Александра Князюка.

ГСЦ МВД числится в 244 решениях в судебном реестре.

Сервисные центры МВД погрязли в коррупции и схематозах: что известно

В последнее время в информационном пространстве появляется все больше критики и обвинений в коррупционных схемах и поборах в сторону работы сервисных центров МВД по всей страны. Так, нардеп от слуг Александр Куницкий на своем ютуб-канале размещал далеко не одно разгромное расследование, в которых он критирует деятельность главы ГСЦ МВД Александра Князюка.

Вот несколько из разгромных видеоматериалов:

— «Лица которые меняют доверие к гос. услугам! «Решалы!» в ГСЦ»

— «Начальник сервисных центров МВД оху₽-&л!»

— «Князюк возвращает старые схемы в сервисные центры! Почему не работает онлайн-запись!»

В своих видеоматериалах нардеп предоставляет много фактов, доказывающий коррупционную составляющую по всей вертикали сервисной службы МВД, а руководит всем этим непосредственно сам Князюк.

Кстати, именно Куницкий неоднократно обращался к своим коллегам по партии, высказывая необходимость отстранения с должностей руководителей сервисных центров МВД, продолжающих эпоху бесчинства бывших гаишников. Как сообщали СМИ, бывшие «важные» в прошлом гаишники в последнее время зашевелились и активно ходят «на ковер» к Князюку с надеждой занять важные посты.

Вопреки проводимым реформам и электронным очередям, которыми так хвастают в ГСЦ МВД, коррупционные схемы продолжают процветать, взятки за экзамены на водительские права растут.

Подробнее о схемах

Князюк, имея такие рычаги влияния, уже сумел поставить на поток как минимум три надежных схематоза. Об этом сообщалось в журналистком расследовании издания Deтектив.info.

В рамках реформы правоохранительного ведомства в 2016-м году сервисные центры МВД заменили старые МРЭО ГАИ. Если раньше такой ход казался перспективным с целью выкоренения коррупции из системы, то сейчас мы видим, что старые методы и схемы возвращаются.

Журналисты Deтектив.info рассказали о трех самых часто используемых схемах, которые используются в Сервисных центрах МВД по всей стране.

1. Схематозы с автошколами

Как видим, со временем и с реформами ничего не поменялось. Как и раньше главным источником теневых заработков в сервисных центрах остается сдача экзаменов на водительские права. Как только люди начинают занятия в автошколах, их сразу же постепенно начинают морально подводить к тому, что за получение прав придется платить. Делаете «взнос» и безболезненно сдаете экзамен. Ничегошеньки не поменялось. Схематоз работает из года в год.

2. Схематозы с продажей прав

Ни для кого не секрет, что в нашей стране можно запросто просто купить себе водительские права и не проходить никакое обучение и экзамены. Цена вопроса стартует от 5 000 гривен.

Как утверждают правозащитники и активисты, «добро» на решение таких вопросов дает только руководство областных сервисных центров. Бабло получают через проверенных посредников, ну, а далее даются указания в конкретные автошколы, где «получатели прав», типа проходят обучение.

3. Схематозы с «решалами-бегунками»

Здесь речь идет о коррупции, которая процветает при покупке, продаже или перерегистрации автомобилей, а в частности при получении номерных знаков. Так, сотрудники «открытых офисов» с баблом напрямую дела не имеют, для этого есть так называемые «решалы-бегунки». При взаимодействии с такими кадрами процедура значительно упрощается…

Подробнее и работающих схематозах – читайте здесь.

Тотальные поборы и схематозы возвращаются на круги своя в сервисные центры МВД под руководством Князюка. Старые коррупционные схемы продолжают работать, а бывшие чины-гаишники жаждут вернуться к родной кормушке. И это называется реформа?

Олег Бойко