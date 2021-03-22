СК задержал главу одного из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19

Бориса Шпигеля задержали в рамках уголовного дела губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Следствие полагает, что он давал взятки главе региона на сумму 31 млн руб. за получение госконтрактов

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн руб.», — говорится в сообщении.

По версии СК, взятки главе региона передавались за предоставление «Биотэку» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, контроль их качества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК (дача и получение взятки). По месту жительства и работы фигурантов прошли обыски. Следователи готовятся предъявить задержанным обвинение и ходатайствовать об их аресте.

Следственные действия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых, сообщил РБК источник в СКР. Согласно данным СПАРК, полный тезка сына губернатора Белозерцев Данила Иванович является совладельцем четырех компаний, зарегистрированных в Пензенской области. Все компании занимаются коммерческой деятельностью. Александр Иванович Белозерцев является совладельцем трех коммерческих компаний, следует из данных СПАРК.

68-летний Борис Шпигель основал «Биотэк» в 1991 году и с тех пор возглавляет группу компаний. Кроме предпринимательской деятельности, занимается музыкальным продюсированием. Шпигель был продюсером певца Николая Баскова, который с 2001 по 2008 год был женат на его дочери Светлане. От этого брака у них есть сын Бронислав Шпигель — внук Бориса Шпигеля.

С 2003 по 2013 год Шпигель был членом Совета Федерации от Пензенской области. Из верхней палаты ушел досрочно по собственному желанию в связи с избранием президентом международной правозащитной организации «Мир без нацизма».

Как следует из сообщений самого «Биотэка», компания в 2020 году заняла третье место среди фармдистрибуторов в бюджетном сегменте. «Биотэк» в 2020 году стал крупнейшим поставщиком лекарственной и медицинской продукции, направленных на борьбу с эпидемией, включая среди прочего антивирусные препараты», — сообщала пресс-служба компании в начале марта.

«Биотэк» поставляет в регионы препараты «Авифавир» и «Арепливир», а также диагностические тест-системы BIOZEK и дезинфицирующие средства. Общая сумма отгрузок группы компаний в 2020 году составила 45 млрд руб.

О задержании Белозерцева стало известно утром 21 марта. Источник РБК в Следственном комитете сообщал, что у губернатора и других членов областного правительства прошли обыски.

Пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина сообщала, что пензенскому правительству неизвестно о следственных действиях. «Мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — писала она.

rbc.ru