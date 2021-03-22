У губернатора Пензенской области прошли обыски

Обыски прошли по месту жительства Белозерцева, а также у других членов правительства региона, сообщил источник РБК

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева опрашивают сотрудники Следственного комитета. Об этом сообщил источник РБК в СК.

По его словам, утром прошли обыски по месту жительства Белозерцева, а также у других членов правительства региона.

По данным источника «РЕН ТВ», у Белозерцева и его сыновей провели обыски в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Собеседник телеканала сообщил, что ведется расследование покровительства при заключении госконтрактов, которые доставались компаниям, аффилированным сыновьям Белозерцева.

«РЕН ТВ» пишет, что задержаны четверо подозреваемых, в том числе два человека с фамилией Белозерцев. Их в ближайшее время должны доставить в Москву. Дело ведут МВД и ФСБ.

Как пишет Penzainform, ранее в Telegram-каналах появились сообщения о задержании Белозерцева. Пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина у себя в Telegram заявила, что в правительстве не обладают информацией о следственных действиях.

«В настоящее время мы не располагаем данными относительно информации о действиях силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем», — писала она.

РБК направил запрос в ГСУ СКР и пресс-центр МВД России.