На заводе венесуэльской нефтегазовой компании произошел теракт

В Венесуэле на территории газового завода государственной нефтегазовой компании PDVSA, расположенного в городе Эль-Техеро в штате Монагас, произошел теракт.

Об этом министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил по телефону телеканалу Venezolana de Televisión.

«Хотим сообщить национальной и международной общественности о новом террористическом акте, направленном против нашей главной нефтяной компании, я говорю о PDVSA», – сказал министр.

Министр промышленности и национального производства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал случившееся «заговором террористов».