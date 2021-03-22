Крючеки на бюджетном «крючке»

Как сообщают источники The Moscow Post , депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Крючек может напрямую владеть и управлять бизнесом, который в прошлом якобы был записан на его сына, Ивана Крючека. В этом случае в действиях народного избранника могут найти нарушения закона. А что, если выяснится, что он использовал депутатский мандат для продвижения бизнес-интересов собственной семьи?

Более того, злопыхатели приписывают Ивану Крючеку и его отцу не самые благовидные способы ведения бизнеса — будто бы в ходу у них может быть фиктивное банкротство компаний с итоговым выводом из них активов и других вкусностей. В это же время большинство избирателей Сергея Крючека балансируют на грани нищеты. Такую «справедливость» депутат несет в массы?

Как утверждают авторы телеграм-канала «Инфобомба» , якобы Ивану Крючеку отдали фирму «Технология Металлов», о чем Иван хвастает знакомым. Видимо, зря, потому что компания является крупным подрядчиком государственных «Роснефти» и «Газпрома». Впрочем, номинально Иван ей не владеет, а числится лишь директором.

Папа может

Между тем, уже одного этого было бы достаточно, чтобы задать ему вопросы. Потому что, как следует из информации на сервисе «Руспрофайл» , надежность структуры обозначена, как низкая, а последняя информация по финансам действующей структуры представлена лишь по итогам 2017 года. Тогда фирма заработала 10 млн рублей при выручке в 32 млн и нулевой стоимости активов. Сведения же об адресе организации признаны недостоверными. Что-то скрывают?

Правда, фирма действительно должна быть из Пскова. Там сын депутата Иван Крючек давно уже развернул бурную деятельность, хотя папа избирался (по спискам) от совсем других регионов.

Например, ранее Иван Крючек был генеральным директором другого интересного предприятия — ООО «Псковгеокабель».

Ушел со своего поста Иван в том же самом 2017 году, в котором «кончаются» финансы действующей «Технологии Металлов». А уже в 2019 году фирма была быстренько обанкрочена. По итогам 2019 года она ушла в убыток на 80 млн рублей, получив выручки 76 млн рублей. Стоимость активов — минус 38 млн рублей.

Казалось бы, обанкротилась и обанкротилась. Но вот момент: фирма была необычайно успешна на ниве госконтрактов, успев получить из бюджета аж 762 млн рублей. И вдруг обанкротилась с такими минусами? Уж не могли ли через нее выводить бюджетные деньги, а потом спрятать концы в воду?

Как утверждают авторы телеграм-канала «Арбитр» , якобы именно влиятельный отец Сергей Крючек помог компании, которой руководил сын, государственными заказами. Теперь одному только «Сбербанку» она должна сотни миллионов рублей, но спроса с Ивана уже никакого нет. Поговаривают, что он покинул пост гендиректора как раз якобы из соображений ухода от субсидиарной ответственности.

То есть компания при нем могла набрать денег в госбанке, а он потом – тю-тю, ни за что не отвечает? А принадлежит эта структура АО «Иаф Технология Металлов», которая также находится в стадии банкротства и может быть аффилирована с семьей Крючеков.

Ранее директором «Технологии Металлов» был Владимир Федюк. Он же — учредитель ООО «Тотмет», где директором трудится Андрей Пачаджи. Он же — формальный владелец уже упомянутой выше фирмы «Технология Металлов». Круг замыкается? У «Тотмета» тоже есть госконтракты, правда скромные — всего около 10 млн рублей. Сведения об адресе также недостоверны, надежность — низкая, нет выручки и стоимости активов. «Прокладка»?

Мысли о том, что сын влиятельного отца под папиным крылом может получать крупные госконтракты, выводить деньги, а потом банкротить структуры, возникает сама собой. Об этом пишет и пресса, причем абсолютно не стесняясь в выражениях. «Сын депутат Госдумы Сергея Крючека занимается бизнесом и банкротит компании», — такой заголовок для своего материала выбрали сотрудники издания «Журналистский контроль» .

О возможных связях семьи Крючеков с «Технологией Металлов» говорили уже давно. Еще до избрания в Госдуму Сергей Крючек являлся председателем совета директоров управляющей компании «Синдика», которая занималась управлением активами у экс-президента Кабардино-Балкарии сенатора Арсена Канокова.

В 2008 году он презентовал в Пскове планы по реконструкции гостиницы «Интурист», которую УК «Синдика» в свое время приобрела у «Технологии металлов». Последняя же уже тогда была мощной производственно-промышленной группой, которая объединяла предприятия машиностроительного, кабельного и электротехнического производств.

В начале 2017 года холдинг «Технология металлов» перешел под контроль новых владельцев, за которыми может стоять семья Крючеков. Похоже, про финансовую отчетность как раз тогда и забыли. При этом, как пишет «Псковское агентство информации» , прежнего генерального директора «Псковгеокабеля» Андрея Робина новый собственник холдинга просто попросил «уволиться».

И это несмотря на то, что Робин был главным вдохновителем, главным научным двигателем той технологии, которая использовалась заводом, производившим, в частности, гибкие трубы для нефте- и газодобычи. Видимо, после него на заводе стали использовать старую недобрую технологию обычного «распила» вместо современных научных подходов.

Еще одна компания, которая также могла попасть под управление Крючека, поскольку ранее входило в ТМ — «Псковэлектросвар», которое ранее возглавлял Дмитрий Гудкин. Сегодня там уже другие владельцы и руководители, а сама компания также находится в процедуре банкротства — процесс начался в январе 2019 года.

У компании с госконтрактами на сумму свыше 187 млн рублей по итогам 2019 года обнаружили убытки в размере 69 млн рублей при жалкой выручке в 4,6 млн рублей. Стоимость активов же — минус 134 млн рублей. Похоже, эту контору также могли довести до ручки, а потом «скинуть».

Все при деле

Внимание привлекают и те бизнес-начинания Крючека-младшего, о которых в СМИ широко не писали. Например, он был учредителем и генеральным директором в торговом ООО «Петрофорс». Компания, как вы уже, наверное, догадались, также обанкрочена, и прекратила свое существование в октябре 2020 года.

И тут тоже самое, что мы могли наблюдать в других связанных с Крючеком структурах. Низкая надежность, недостоверные сведения об адресе фирмы и одни нули в графах финансовой отчетности. По итогам последнего, 2017 года, когда был предоставлен какой-то отчет, компания не имела ни выручки, ни прибыли, ни стоимости активов.

Еще одна фирма, где Иван Крючек был учредителем — ликвидированное в 2012 году ООО «Вера». Генеральным директором там была некая Крючек Вера Петровна — видимо, мама Ивана и супруга Сергея Крючеков. Она же является соучредителем действующего ООО «Центр инжиниринговых технологий». Структура занимается разработкой программного обеспечения.

В отличие от многих других, это — действующая компания. Правда, как она действует, не совсем ясно — всего один сотрудник при 10 тыс. рублей уставного капитала — совсем не густо. Не густо там и по финансам — ноль выручки и прибыли по итогам 2020 года при всего 10 тыс. стоимости активов — видимо, уставной капитал. Не напоминает ли это обычную «прокладку», которую держат, чтобы в нужный момент «прогнать» через неё нужные средства, а потом «схлопнуть»?

Однако была под Иваном Крючеком и структура, которая вполне действует до сих пор, и тоже должна быть связана с нефтегазовой темой. Это компания ООО «Нефтегаз Групп», которой владеет Ишхо Батукаев. Иван был там генеральным директором. Однако в конце 2016 года, в аккурат после избрания папы в парламент, предпочел удалиться. Сегодня у компании с уставным капиталом в 1 млн рублей нет ни прибыли, ни стоимости активов.

На фоне вышесказанного, в сети продолжает ходить множество слухов о том, что Сергей Кючек мог с помощью своего сына Ивана решать вопросы по подрядам на нефтегазовом рынке. Однако, после прихода в Госдуму 2016 году якобы решил прикрыть тылы и вывести сына из-под внимания СМИ.

Поговаривают, что Ивана Крючека во властных структурах и близких к этому рынку компаниях знают едва ли не лучше его отца. Будто бы Иван даже записан в телефонах некоторых влиятельных людей, как «Ivan Kryuchek Rosneft», «Иван Газпром», «Ваня Роснефть», «Ваня Крючек Роснефть».

Правда это, или нет, мы не знаем. Но истории, в которых депутаты прячут свои бизнес-интересы в руках семьи, уже будучи народными избранниками, для России не новы. Вот только сам депутат Крючек на депутатском поприще себя никак не проявил, и похож на типичного «кнопкодава». Это и не удивительно, если цель получения мандата — обеспечить семью на долгие десятилетия, а вовсе не реализовать волю избирателей.

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