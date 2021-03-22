Во Франции новый штамм коронавируса, который не выявляется по мазкам из носоглотки

Министерство здравоохранения Франции заявило о новом штамме коронавируса, который выявить более проблематично, чем варианты вируса, которые фиксировались до этого. Об этом сообщает Insider.

Новый штамм коронавируса пока не имеет буквенно-цифрового обозначения. Однако в Минздраве Франции уверены, что это не первый вариант инфекции, который «научился» избегать обнаружения.

Отмечается что из инфицированных коронавирусом 79 пациентов во французском районе Бретань 8 были заражены именно новым штаммом и умерли. Несмотря на такую статистику местные органы здравоохранения пока не видят оснований для того, чтобы считать этот вариант коронавируса опаснее или заразнее других.

В феврале исследователи из Финляндии уже заявляли, что идентифицировали штамм Fin-796H, который, как и новый штамм из Франции, не удается обнаружить с помощью мазка из носоглотки.

Лабораторный ПЦР-тест с обратной транскрипцией позволяет выявить специфический фрагмент РНК коронавируса, но генетическое секвенирование показало, что «французский» штамм характерен несколькими мутациями шиповидного белка. Именно они и помогают вирусу не проявлять себя в диагностических тестах.

Некоторые случаи заражения были установлены после анализа крови на антигены или в результате изучения образцов мокроты пациентов тестом ОТ-ПЦР (ПЦР-тест с обратной транскрипцией). Оба эти метода не считаются типичными методами диагностики коронавируса, поэтому новый штамм может незаметно распространяться не только во Франции, но и по всему миру.

При этом европейская диагностическая компания Novacyt Group объявила, что ее ПЦР-тест успешно обнаружил новый вариант коронавируса. Генетический профиль нового штамма указывает на то, что у него нет общих черт с «южноафриканским» и «британским» вариантами.