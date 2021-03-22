В ОП подсчитали предварительные убытки из-за действий сторонников Стерненко

В Офисе президента рассказали, какие убытки нанесли протестующие на улице Банковой. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Уточняется, что убытки, нанесенные зданию ОП, на данный момент оцениваются приблизительно в 2 миллиона гривен и теоретически еще могут увеличиться.

У Зеленского рассказали, что все этажи здания Офиса президента были наполнены дымом от фаеров и дымовых шашек, которые протестующие бросали в окна, а весь фасад здания зарисован краской. При этом, если краску не смыть в течение 72 часов, то она начнет въедаться в гранит и убытки могут существенно возрасти.

Также в пресс-службе президента напомнили, что первые этажи здания на Банковой были построены еще во второй половине 19-го века, а сегодняшний вид здание приобрело после достройки в 30-х годах 20-го века.

По информации журналистов издания «Украинская правда», сегодня, 21 марта, с утра правоохранители закрыли сквозной проход по улице Банковой мимо Офиса президента. На месте проводятся следственные действия.