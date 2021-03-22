Таможенное вредительство Минфина. Как вопрос кадрового согласования превратился в большую проблему

На сегодняшний день Министерство финансов заблокировало на таможне около сорока назначений, а средний срок согласования любой кандидатуры за последние месяцы составлял около двадцати дней.

И это в среднем. Есть рекорды, когда ждать вердикта Драганчука-Марченко людям приходилось по два-три месяца. После чего, не получив, в итоге, «ни да ни нет» кандидатуры отзывались, потеряв свою актуальность. Процесс такого согласования стал фактически инструментом кадрового шантажа с элементами вредительства, который к тому же совершается в условиях законодательного противоречия. В чем проблема и как ее решить разбираем по пунктам.

Теория кадровых взаимоотношений Минфина и таможни.

В вопросе кадрового согласования на таможне существует юридическая коллизия.

Согласно Закона Украины «Про центральні органи виконавчої влади» руководитель органа исполнительной власти, коей является ДМСУ:

16) призначає на посади за погодженням із відповідним міністром та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади;

17) призначає на посади за погодженням з міністром, звільняє з посад заступників керівників територіальних органів центрального органу виконавчої влади.

Вроде логично. Все назначения на постоянные должности должны согласовываться с профильным министерством, дабы избежать каких-то кадровых «договорняков» и иных моментов, которые негативно могут повлиять на результат работы таможни. Человека-то ставят бессрочно. И это право у Минфина никто не оспаривает.

Проблема в другом и касается она назначений в статусе исполняющих обязанности. Это когда людей ставят на должности, временно решая этим оперативно-тактические задачи или туша локальные возгорания и проблемы.

Про них в законе «Про центральні органи виконавчої влади» ничего нет, что дает полное право руководителю органа власти самостоятельно принимать решения под свою ответственность. Назначение же временное. на пару месяцев. Не более.

Но оказывается, что нет. Такое право у таможни Минфин отобрал. При этом незаконно.

Разделяя в далеком 2019 году ДФС на таможню и налоговую и выписывая «Положення про Державну митну службу», Кабинет Министров Украины вышел за рамки закона «Про центральні органи виконавчої влади», обязав Главу таможни проводить кадровые согласования с Минфином, включая статус временно исполняющих обязанности.

11. Голова Держмитслужби:

10) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держмитслужби, призначає на посаду та звільняє з посади, в тому числі покладає виконання обов’язків за вакантними посадами, за погодженням з Міністром фінансів керівників самостійних структурних підрозділів та їх заступників;

14) призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників та заступників керівників територіальних органів Держмитслужби, у тому числі у разі покладення обов’язків за вакантними посадами, призначає на посаду та звільняє з посади керівників митних постів;

Фактически – это прямое нарушение действующего закона, когда положение о работе центрального органа исполнительной власти выходит за рамки этого самого закона.

И ладно если бы это не создавало проблем в работе таможни, но именно требование согласовывать исполняющих обязанности и привело к затягиванию и блокированию всей кадровой работы.

Масштаб проблемы.

Если Минфину не нравится поданный к назначению кандидат и он считает его назначение невозможным, коррупционным, плохим и т.д., то он может отказать, сняв вопрос с повестки дня.

Но парадокс в том, что Минфин не отказывает в назначениях, но и не соглашается. Просто молчит.

При этом отсутствие в законе и положении о таможне четкого временного регламента такого согласования позволяет Минфину молчать неделями, а иногда и месяцами, что фактически блокирует работу структуры.

На сегодняшний день в Минфине лежит 33 поданных на согласование назначения. Почти все они в статусе и.о., со средним сроком «томления» 15 дней. Ни да ни нет.

А анализ уже согласованных в 2020 году кадров показывает, что некоторые из них «мариновались» в Минфине в течении месяца, а то и более.

Например, назначение и.о. зам. начальника Закарпатской таможни Вячеслава Мойсюка и и.о. начальника Буковинской таможни Руслана Мухтарова пролежали в Минфине больше месяца с 1.02 по 2.03, пока были одобрены.

Назначение и.о. Директора организационного департамента Дианы Гусар пролежало 38 дней, пока не получило одобрение.

Назначение и.о. начальника Черномоской таможни Сергея Миколенко пролежало 46 дней, после чего было отозвано, так как потеряло свою актуальность.

Теперь Миколенко подан на должность и.о. начальника Николаевской таможни и лежит в Минфине «камушком» уже 16 дней.

Ну а рекордсменом можно считать Евгению Романчикову.

Ровно 61 день в Минфине, без движения пролежало ее согласование на и.о. Директора департамента оргмитконтроля.

Первого марта это назначение отозвали и подали Романчикову уже на и.о. начальника Киевской таможни. Как вы поняли по состоянию на 21 марта Минфин этот документ так же не рассмотрел.

В общей сложности Романчикову не согласовывают, при этом и не отказывают в назначении около 90 дней. Три месяца.

Кто отвечает за этот бардак и почему он происходит?

Как правило, согласование Минфином таможенных назначений состоит из получения пяти подписей.

Александра Москаленко – Директора департамента таможенной политики Минфина.

Представителя отдела кадров Минфина.

Юрия Драганчука – заместителя министра по вопросам евроинтеграции.

Дениса Улютина – Первого заместителя министра.

Сергея Марченко – Министра финансов.

Меньше подписей быть не может. А вот больше – запросто.

К этому списку могут добавляться визы еще и представителей профильных и специализированных департаментов Минфина.

И на любом этапе визирования назначение кандидата может остановиться и начать покрываться пылью или вернуться на предыдущий этап.

При этом статистика показывает, что чаще всего блокирование происходит на этапе Юрия Драганчука, который, не смотря на должность «зама по евроинтеграции», каким-то образом стал, а главное — почувствовал себя «главным по таможне».

Именно от его желания, настроения, а говорят, что иногда и от кадровых пожеланий, зависит насколько быстро кандидатура пройдет согласование.

Писали, что осенью 2020 Драганчук даже метил на должность Главы таможни, подогревая эту версию в информационном пространстве. Но что-то не сложилось.

Возможно это как-то и объясняет его сегодняшние действия и желание влиять на таможню хоть так.

И ладно бы если бы у Минфина были бы вопросы или претензии по кандидатам. Это было бы нормально, право не согласовать – законно.

Некоторые из них действительно спорны, и вполне логично чтобы в их назначении Павлу Рябикину следует оказать.

Но повторимся, суть в том, что Минфин этого не делает.

Он фактически «забивает» на рассмотрение документов.

Кадровый шантаж и влияние на Минфин контрабандистов.

Учитывая, что в законе «Про центральні органи виконавчої влади» не существует четкого регламента согласования, а также временных рамок на рассмотрение и вердикт, то этот процесс растягивается до бесконечности, становясь инструментом банального шантажа.

Через блокирование назначений на таможню посылаются невербальные сигналы. Мол приходите договариваться.

И, наверное, я не открою секрет, когда скажу, что блокирование назначений снимается тогда, когда на какие-то должности в таможне попадают нужные для Минфина или Кабмина люди.

А иногда и нужные контрабандным группам влияния, которые добежали со своими «предложениями» не в таможню, а в Минфин.

Ведь не всегда назначение кого-то это цель для жуликов.

Иногда их цель — не дать назначить кого-то на место, которое уже занимает их правильный человек.

Поэтому блокирование через Минфин согласования любого кандидата на место своего – идеальный инструмент сохранения локальных схем и потоков.

Эту версию подтверждают мои источники как в ДМСУ, так и в самом Минфине.

А в своем интервью Глава таможни Павел Рябикин открыто подтвердил существование данной проблемы:

«…у меня есть факты, когда одни кандидатуры согласовываются в течении одного дня, а есть кандидатуры, которые лежат с января месяца и до сих пор не согласованы.

Скорее это результат безответственности тех, кто сидит на этих «процедурах». Я бы не хотел предполагать, что это какие-то злонамеренные действия, хотя исключать этого не могу.»

В сухом остатке мы имеем очень странную ситуацию.

Орган центральной исполнительной власти, в лице таможни, который координируется Министерством финансов, этим самым министерством почему-то и блокируется.

Минфин требует от таможни одновременно и реформы, и наполнения бюджета и качественных структурных изменений, но параллельно своим правом «кадрового согласования» и реализацией этого права блокирует оперативное выполнение своих же требований.

В некоторых случаях начальников и замов таможни необходимо тасовать как колоду карт каждый месяц, не позволяя им срастаться с местными группами влияния, а для этого как раз и существует удобный статус исполняющего обязанности. Но вся сила такого маневра в руках Главы таможни разбивается о противоречащее закону, желание Минфина согласовывать эти маневры, да еще и так, как мы описывали выше.

Какой смысл пытаться убрать вороватого начальника таможни и ставить вместо него другого и.о., если его согласование будет происходить 20, 40 или 60 дней? Правильно, смысла нет.

Где искать выход из этой ситуации?

Решение этой проблемы кроется в двух простых действиях.

Первое — это устранение в «Положенні про Державну митну службу України» незаконной нормы о согласовании назначений в статусе и.о., так как это прямо противоречит норме Закона «Про центральні органи виконавчої влади».

Второе — это прописывание четкого регламента и временных рамок процедуры согласования Минфином кадровых решений. Процесс не может быть без временных рамок и ответственности за их несоблюдение.

Например, можно ограничить их двумя неделями, по истечению которых, если Минфин не отказал в назначении, вступает в силу норма молчаливого согласия и кандидатура считается автоматически согласованной.

Решение, конечно, выглядит простым, логичным и понятным, но готов ли Минфин добровольно отказаться от куска таможенного пирога и такого шикарного инструмента теневого влияния? Уверен, что нет.

Поэтому для устранения этой проблемы нужно вмешательство законодательной ветви власти в лице Парламента, ну и внимание СМИ и общественности к такой сложной, но очень важной проблеме.

Вполне логично вмешательство в ситуацию и наведение на ней резкости Комитета Парламента по финансам, налоговой и таможенной политике.

Евгений Плинский

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