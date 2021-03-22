«Моя ініціатива». Юрій Нікітін розповів, чому розірвав контракт з гуртом НеАнгели

Слава Камінська та Вікторія Сміюха планують надалі займатися сольною творчістю.

Український продюсер Юрій Нікітін, який працює з Андрієм Данилком та KAZKA, в інтерв’ю Світське життя прокоментував розпад гурту НеАнгели. За словами Нікітіна, він розірвав контракт з учасницями колективу.

Слава Камінська та Вікторія Сміюха планують надалі займатися сольною творчістю. Раніше Нікітін працював з Іриною Білик та Дашею Астаф’євою.

«Це була моя ініціатива. Ми разом пропрацювали 15 років. Я вважаю, що це абсолютно органічний шлях. Вони вже давно готували сольні кар’єри. Перший трек зі Славою ми зробили ще два роки тому. Ми закриваємо гурт тільки публічно, корпоративно НеАнгели продовжать працювати. Оскільки у колективу — багатомільйонна армія шанувальників», — зазначив продюсер.

: life.nv.ua