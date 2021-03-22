Депутат Заксобрания Пензы раскрыл подробности переизбрания задержанного губернатора

Сейчас все в ожидании, кого же назначат исполняющим обязанности главы региона, отметил собеседник.

Некоторые члены Законодательного собрания Пензы считали, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению в получении взятки, переизбрался на свою должность в 2020 году незаконно. Об этом Лайфу заявил депутат заксобрания Георгий Камнев.

«У нас проходили выборы, на которых он в прошлом году переизбрался губернатором уже во второй раз. Результаты этого голосования мы официально не признали и заявили о том, что мы не признаём их, потому что они сфальсифицированы, как мы считаем, от начала до конца. Теперь оказалось, что есть и такие подозрения в отношении него», — сказал Камнев.

Он отметил, что ещё один подозреваемый по этому делу — фармацевтический король, бывший тесть Николая Баскова Борис Шпигель — долгое время был сенатором в регионе и контролировал поставки лекарств и оборудования.

«Это очень существенный объём, которым именно его компания занимается, я бы даже сказал — основной поставщик. Тот момент, что он имеет в принципе отношение к этому делу, это факт», — добавил депутат.

Камнев заметил, что теперь в регионе все находятся в ожидании, кто же будет назначен исполняющим обязанности губернатора.