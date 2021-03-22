Monobank заставил клиента выплатить чужой кредит

Клиенты monobank жалуются на возросшие случаи мошенничества. При этом в самой финансовой структуре относятся безучастно и заставляют выплачивать людей чужие кредиты.

Одна из клиенток monobank рассказала на сайте Минфин случай, который произошел с ее супругом. По словам женщины, они с мужем одновременно оформили себе отдельные карты на полгода. У автора комментария все прошло нормально, а вот ее муж не смог авторизоваться в банковском приложении, поэтому картой так и не успел воспользоваться.

«Карточка просто лежала в кошельке, пользоваться ею он не мог да и мы о ней забыли. Так вот, буквально несколько дней назад нам пришло письмо из банка о том, что на нас висит кредитная задолженность. В письме указано, что был суд, хотя нам не приходило письмо о суде, и что нам нужно заплатить эту сумму, поскольку в противном случае у нас заберут имущество!» — написала клиентка monobank на сайте.

Далее женщина уточнила, что картой невозможно было воспользоваться, а когда они позвонили на горячую линию им ответили, что картой кто-то пользовался.

«Как?! Как ею можно было пользоваться, если она не была до конца зарегистрирована?! Так еще в письме было сказано, что муж на суд не явился! Он даже не получал никакой информации об этом!» — пишет возмущенная женщина.

В итоге, семье пришлось погасить чужой кредитный долг, после чего они заблокировали карту. На вопрос мужчины можно ли перевыпустить карту, менеджер банка ответила, что monobank не желает больше с ним сотрудничать.

В своем ответе monobank указал, что если карта уже была получена и активирована, то вход в приложение можно совершить и без актуализации паспорта. Однако для уточнения информации автору жалобы написали в личные сообщения.