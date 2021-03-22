На кухні. Настя Каменських похвалилася яскравим образом у футболці за 1200 гривень

Українська співачка і детектив шоу Маска Настя Каменських на сторінці в Instagram показала, як проводить вихідні.

33-річна артистка опублікувала знімок, на якому зображена під час прибирання.

Каменських показала свою кухню. На фото виконавиця позує у рожевій футболці оверсайз за 1200 гривень з колекції українського бренду ANNCHOO (дизайнер Анна Андрійчук-Завгородня — дружина Позитиву з гурту MOZGI). Свій образ зірка доповнила ботильйонами з принтом «зебри», а волосся зібрала у два хвости.

«Вихідні – це дуже насичений час. Коли хочеться встигнути все! І відпочити, і побачитися з близькими, і прибратися в будинку, і приділити час собі, і написати плани на тиждень», — підписала кадр Каменських.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

: life.nv.ua