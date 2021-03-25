Памфилова рассказала о росте доверия к выборам у россиян

В последнее время у россиян существенно выросло доверие как к выборам в целом, так и к самой избирательной системе страны.

Об этом в интервью «Российской газете» рассказала председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Оценивая результаты работы ЦИК за последние пять лет, Памфилова отметила, что самым заметным явлением за этот период стало изменение отношения граждан к избирательному процессу в стране.

«Люди видят, как много сделано и для прозрачности выборов, их подконтрольности обществу, и для удобства и доступности голосования, и как бережно система относится к каждому голосу. Люди оценили расширившиеся для них возможности в сопричастности к управлению и развитию страны!» — заявила она.

По словам главы ЦИК, о росте доверия россиян свидетельствуют все социологические исследования.

В феврале Памфилова перечислила преимущества многодневного голосования и электронного сбора подписей в контексте предстоящих выборов депутатов Госдумы. В частности, она отметила, что в условиях пандемии коронавируса эта мера поможет существенно снизить риски распространения COVID-19.