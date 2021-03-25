В Google розповіли, скільки українці проводять в Youtube

Також стало відомо, якій тематиці контенту віддавали перевагу українці

Прес-служба Google повідомила, що в середньому українські користувачі переглядають 55 хвилин відео на YouTube в день. В часи пандемії користувачі з України більше віддавали перевагу відеороликам туристичної тематики. Перегляди цього сегменту відео українцями на YouTube зросли на 80%.

Також українські користувачі почали більше дивитися відеороликів риболовецької та освітньої тематики. Ці сегменти зросли у переглядах на 50%. Популярнішим став також контент з кулінарії та медитації.

Повідомляється також, що за час пандемії українських каналів на YouTube із 100 тисячами підписників побільшало на 35%, а кількість каналів з мільйоном підписників зросла на 45%.