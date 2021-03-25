СБУ проводит обыски во ”Львовгазе”

В среду, 24 марта, следователи СБУ начали обыски в административном здании и производственных помещениях ЗАО «Львовгаз».

По информации председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, обыски в компании проводят из-за коррупционных злоупотреблений должностных лиц «Львовгаза», которые требовали взятки у абонентов. Полученные деньги чиновники тратили на финансирование двух политических партий на Львовщине. Один из фигурантов этого дела уже задержан, еще у нескольких продолжаются обыски.

Сотрудники СБУ заехали на территорию «Львовгаз» на ул. Золотой, около 14:00. Сейчас вооруженные силовики проводят обыски в здании, где работает руководство «Львовгаза». Также работники СБУ проверяют другие помещения компании, в частности цеха и помещения где хранится оборудование.

По данным ZAXID.NET, обыски проводят у топ-менеджеров «Львовгаза», в частности, у технического директора компании Александра Ганжи.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил в Facebook, что работники «Львовгаза» умышленно обвиняли абонентов в нелегальном использовании газа даже если таких фактов не выявляли. Один из фигурантов дела задержан на взятке ₴130 тыс.

«Также по данным следствия, сотрудники отдела экономической безопасности «Львовгаз» требовали взятки с тех абонентов, которые несанкционированно отбирали газ из распределительной сети. И в обмен на это они обещали не предпринимать никаких мер. Тоже за деньги», — написал Козицкий в Facebook.

«Также оперативные сотрудники СБУ и прокуроры установили, что полученные средства от противозаконных действий частично направлялись на финансирование политической деятельности на Львовщине одной “суперпатриотичнои” партии и “ОПЗЖ”, — написал Козицкий.