Из Ахтырского КХП пытались незаконно вывезти 340 тонн зерна

Детективы НАБУ предотвратили хищение 340 тонн зерна, 23 марта по сомнительными документами пытались вывезти из «Ахтырского КХП», входящая в состав Госрезерва. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие.

«Ахтырский КХП» уже второй раз за последние два месяца попадает в хроники НАБУ: в феврале оттуда планировали вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Тогда эту попытку пресекли детективы при содействии нового руководства филиала.