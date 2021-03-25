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Из Ахтырского КХП пытались незаконно вывезти 340 тонн зерна

25.03.2021

Детективы НАБУ предотвратили хищение 340 тонн зерна, 23 марта по сомнительными документами пытались вывезти из «Ахтырского КХП», входящая в состав Госрезерва. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие.

«Ахтырский КХП» уже второй раз за последние два месяца попадает в хроники НАБУ: в феврале оттуда планировали вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Тогда эту попытку пресекли детективы  при содействии нового руководства филиала.

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