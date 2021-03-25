Дом-дворец, несколько иномарок, компании на Кипре и многомиллионные накопления. Что заявил новый замминистра инфраструктуры

Недавно назначенный заместителем министра инфраструктуры (Владислава Криклия) Артемий Ершов наделал ошибок в своей электронной декларации, которую подавал в Нацагентство по предупреждению коррупции. С первого раза не справился, дважды ее корректировал/правил: то забыл упомянуть квартиру, в которой прописан, то недавно оформленный кредит.

Ершов — обеспеченный человек. По-видимому, считает себя предприимчивым бизнесменом, хотя его окружение всегда знало, что он получил свои активы в основном за счет схем и афер, которые провернул вместе со своим товарищем Сергеем Левочкиным, севшим на потоки после прихода к власти Виктора Януковича.

На какое-то время Артемий Ершов исчезал из поля зрения, но очень быстро сориентировался и оказался при должностях и после того, как Владимир Зеленский пришел к власти. Его окружение не очень разборчиво в связях, потому Ершов смог получить свое.

А общество получило информацию об активах Ершова, по крайней мере о его легальном имуществе и средствах. После того, как его в ноябре 2020 года назначили членом наблюдательного совета (представитель государства) в АО «ГАК «Автомобильные дороги Украины» («Укравтодор»), а после и заместителем министра инфраструктуры.

Подозрительных и криминальных историй за Ершовым хватает. Это и афера с рефинансированием Банка Надра, и имущественный скандал с «Укртелекомом». Теперь он приблизился к многомиллиардной программе «Большого строительства», из-за чего по ней резко выросли коррупционные риски. Dubinsky.ua будет еще пристальнее следить за ее расходной частью.

Из-за назначений Ершову пришлось отчитываться о своем имущественном состоянии. Что он делал крайне неумело, потому сейчас пришлось вносить правки в отчеты. Dubinsky.ua их изучил.

Недвижимости у Ершова не очень много, но она роскошная. Что видно по метражу его загородного дома, который для большинства простых людей сошел бы за дворец. Вот, что он заявил во владении своей семьи:

При этом Артемий Ершов с 2003 года зарегистрирован в киевской квартире мамы на 75,6 м. кв., которую постоянно забывает декларировать.

Чего в семействе новоявленного замминистра предостаточно — это транспорта, но он не любит сообщать его стоимость:

Ершов любитель дорогих часов, которых задекларировал семь штук, а также антиквариата, икон, статуэток, скульптур и картин.

Еще он владеет пакетами таких ценных бумаг:

Также замминистра сообщил, что имеет личный офшор: 100% корпоративных прав на кипрскую компанию Tiratus Direct Limited, которые переданы в управление.

Причем это не единственное его владение, еще он является конечным бенефициаром в таких компаниях:

За 2020 год Артемий Ершов заявил общий доход в размере 12,2 млн грн:

Жена Ершова получила зарплату на 21,1 тыс. грн Мисто Банка, который сейчас ликвидируется.

В банках Ершовы хранят:

При этом замминистра делает взносы в кредитные союзы и другие небанковские финансовые учреждения: Payasera, 38 Ridding Lane, Greenford, England, UB6 0JY (на €4,3 тыс.). А также одолжил $123,3 тыс. частному лицу.

Наличными чиновник заявил:

А также указал в декларации заимствования:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua