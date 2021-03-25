У прошивці MIUI 12 виявили критичну помилку

Користувачі смартфонів з встановленою прошивкою MIUI 12 почали масово скаржитися на помилку, яка заважає їм налаштувати телефон під себе. Баг виявився разом з черговим оновленням і торкнувся європейських версій програмного забезпечення.

Відповідно до заяв користувачів ком’юніті Xiaomi, помилка виникає у власників кількох моделей телефонів при установці оновлення v12.0.3. Баг характерний для користувачів європейських версій смартфонів, причому розробники не змогли прибрати проблему аж до апдейта v12.0.8, в якому помилка все ще зустрічається.

Суть проблеми проста – після завантаження оновлення користувачі не можуть налаштовувати яскравість екрану своїх телефонів. Налаштування цієї опції проводиться через «Центр управління», перейшовши в «Налаштування екрану» користувач бачить розгорнутий на весь екран повзунок, пересуваючи який можна змінювати яскравіть. Однак помилка не дозволяє змінювати положення повзунка, тим самим яскравість екрану завжди стоїть на середньому значенні.

На даний момент список всіх смартфонів, які постраждали через помилку, невідомий, проте існує принаймні п’ять моделей телефонів, які потрапили під вплив бага. Це POCO X3, Redmi Note 8, Redmi Note 9S, Xiaomi Mi Note 10 і Xiaomi Mi 9T Pro – практично всі флагмани, популярні в 2019 і 2020 роках. Розробники заявляють, що зараз працюють над вирішенням цієї проблеми, проте її рішення буде надзвичайно складним завданням. Причина криється в особливостях MIUI 12, який несумісний з темами оформлення, які розробляються сторонніми фахівцями, а не співробітниками Xiaomi.