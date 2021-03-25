Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу

Прокуроры вручили подозрение в уклонении от налогов на сумму 97 млн гривен народному депутату Украины. Его имя не разглашается, но по информации СМИ речь идет о народном депутате из группы «За майбутнє» Викторе Мялике.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

«По моему поручению прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины )», — написала она.

По словам Венедиктовой, следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в с. Петропавловская Борщаговка и с. Софиевская Борщаговка Киевской многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не осуществил.

После завершения возведения домов, он зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в них. В течение 2015-2020 годов уполномоченное им по доверенности лицо продавало недвижимость и передала ему более 360 млн грн дохода от этих операций.

Доходы от реализации квартир и нежилых помещений подозреваемый декларировал, как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

«Предварительно, по данным экспертизы, таким образом народный депутат уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн грн.», — добавила генпрокурор.

Отметим, что по информации источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате из группы «За майбутнє» Викторе Мялике. При этом источник сообщил, что у него также имеет очень много квартир в декларации.

Цензор.НЕТ