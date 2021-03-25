В Австрии будут требовать негативный COVID-тест на входе в магазины

В Австрии посещать магазины можно будет только предъявляя отрицательный результат теста на коронавирус. Нововведение будет действовать с 7 апреля. Об этом заявил глава Минздрава Рудольф Аншобер, передает Reuters.



Глава МОЗ анонсировал усиление карантина в Вене, Нижней Австрии и Бургенланде на пасхальные праздники с 1 по 6 апреля.

По его словам, тест на COVID-19 будет нужен для посещения всех торговых точек, кроме жизненно важных — аптек и продуктовых магазинов. Сейчас тест требуется для входа в организации сферы услуг, где предусмотрен контакт с клиентом.

Глава Минздрава отметил, что в трех регионах на востоке страны с 1 по 6 апреля ужесточат карантин из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. В Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры.

Также вводится обязательное ношение масок на улице в местах массового скопления людей и контроль на границах с Чехией и Венгрией.