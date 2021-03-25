«Газпром» получил убыток впервые с 1998 года

По итогам 2020 года компания «Газпром» показала убыток в размере 700 миллиардов рублей

По итогам 2020 года компания «Газпром» получила убыток в размере 700 миллиардов рублей по отечественной методологии подсчета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Большая часть убытков – 466 миллиардов рублей – связана со снижением стоимости акций «Газпром нефти».

Как отмечает агентство, в последний раз убыток по результатам полного года головная компания получала в 1998 году. По результатам 2019 года «Газпром» получил прибыль в размере 733 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и плохие финансовые показатели, заработная плата сотрудников «Газпрома» в этом году выросла на 2%. Объявляя о решении повысить оплату труда в канун Нового года на праздничном совещании, глава компании Алексей Миллер заявил, что год был непростым, однако результаты работы у «Газпрома» хорошие.

При этом уровень заработной платы сотрудников «Газпрома» растет каждый год. К примеру, в 2020 году году оклады сотрудников повысили на 3%, а в 2019 году – на 3,7%. В 2018 году работники компании стали получать на 5% больше. Самое большое увеличение – на 7,4% и 6,7% соответственно – пришлось на 2016-й и 2015-й годы.

В феврале текущего года члены совета директоров «Газпрома» единогласно проголосовали за переизбрание нынешнего руководителя холдинга Алексея Миллера на этому посту. Полномочия Миллера будут продлены еще на пять лет с 31 мая 2021 года. Отметим, что Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года.