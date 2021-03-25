Арестованный по делу о взятке пензенскому экс-губернатору бизнесмен обвинил ФСБ в попытке отобрать его бизнес

Глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель рассказал о том, как силовики хотели заставить его «поделиться» бизнесом, предлагая взамен «крышу». Бизнесмен связывает свое уголовное дело именно с тем, что он ответил отказом на это предложение

Глава фармацевтической компании «Биотэк» Борис Шпигель, которого обвиняют в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, считает свое уголовное дело политически мотивированным. Об этом он заявил в разговоре с посетившей его в следственном изоляторе правозащитницей Мариной Литвинович.

По мнению Шпигеля, центральной фигурой в уголовном деле является именно он, а не Белозерцев, поскольку оно было возбуждено для того, чтобы отобрать его весьма прибыльный бизнес.

Бизнесмен рассказал, что в прошлом году к нему приходил сотрудник Федеральной службы безопасности и просил «поделиться» «Биотэком», предложив ему взамен «крышу». Шпигель ответил отказом.

По словам Шпигеля, этот же сотрудник принимал участие в его задержании перед арестом, а потом посещал его в изоляторе временного содержания и предлагал свободу в обмен на показания против Белозерцева. Бизнесмен заявил, что отказался от предложения.

Напомним, экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк» (один из крупнейших поставщиков лекарств от COVID-19) предприниматель Борис Шпигель, были задержаны в конце прошлой неделе по обвинению в коррупции.

Согласно версии следствия, Белозерцев получал от Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки. Их совокупная сумма за период с января по сентябрь 2020 года составила более 31 миллиона рублей.

Несколько дней назад стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Ивана Белозерцева «в связи с утратой доверия».