Ірина Білик розповіла, як ледь не вийшла заміж за справжнього шейха

Відома українська співачка Ірина Білик, яка зараз відпочиває у сонячному Єгипті, вирішила поділитися цікавими моментами зі свого особистого життя. Зірка, як ніхто інший, вміє дивувати, а тому історія, яку вона розповіла, дійсно вразила фанатів.

Після того, як відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво опублікував спільну світлину з Білик, на якій її доволі важко було впізнати, зірка вирішила реабілітуватися в очах шанувальників та потішила їх новим відео.

У ролику, який Ірина оприлюднила у своєму Instagram, вона постала в ефектному образі. Жінка одягла костюм, що складався з накидки, атласних штанів та блискучої туніки чорного кольору. Свій наряд Білик доповнила босоніжками на високій платформі та масивними золотими прикрасами. На голові у неї красувалася яскраво-синя хустка.

У відео Ірина розповіла, як одного разу ледь не вийшла заміж за шейха. Він запропонував зірці залишитись з ним та жити в його країні, проте співачка була змушена відмовитись від цієї пропозиції, адже в Україні у неї був запланований концертний тур.

“Іноді я думаю, може дружиною шейха бути набагато цікавіше, ніж зіркою сцени? А ви як думаєте, чи правильно я вчинила?” – запитала у шанувальників Білик.

Більшість фоловерів зірки підтримали її, та вважають, що вона зробила правильний вибір. Їй вдалося реалізувати себе, побудувати успішну кар’єру та створити сім’ю. За інших обставин Білик могла б бути просто ще однією дружиною шейха і жити в золотій клітці.