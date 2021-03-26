Nissan зробить R35 GT-R з м’яким гібридом

В Японії кажуть, що оновлений R35 GT-R можуть зробити з м’яким гібридом.

На даний момент у автомобіля під капотом 3,8-літровий твін-турбо V6, який хочуть модернізувати в 48-вольтний Starter – Генератор (ISG) для м’якого гібрида. Це може збільшити потужність на 27 к.с. і 250 Нм крутного моменту.

Така установка з м’яким гібридом не тільки збільшить потужність спорткара, а й допоможе поліпшити економію палива.

Даний варіант очікують на ринку в 2022 році. А до цього Нісан може випустити останню версію R35 GT-R, під назвою GT-R Final Edition з потужністю двигуна 710 к.с. Таких екземплярів буде всього близько 20 штук.