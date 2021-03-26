10 сигналів психічного розладу, які виглядають поганими звичками

Зазвичай ми вважаємо, що психічно хворих людей легко виокремити із загальної маси. Але насправді психічні (або, як їх ще називають, афективні) розлади буває важко визначити, особливо коли йдеться про людей з симптомами біполярного розладу. Власне, термін «біполярний» передбачає наявність у цієї хвороби двох полюсів – манії і депресії, тобто станів піднесення і спаду.

10 ознак того, що йдеться саме про психічний розлад, а не про мінливий настрій чи тяжкий характер людини.

Піднесений настрій

Іншими словами, гіпоманія, коли людина почувається сповненою енергією, здатною на великі звершення, але не втрачає при цьому контролю над реальністю. Гіпоманія є досить приємним станом – піднесений настрій, відчуття ейфорії, поліпшена розумова діяльність, буяння творчої енергії. Це – світлий бік біполярного розладу, але гіпоманія рано чи пізно минає і їй на зміну приходять далеко не такі комфортні психологічні стани.

Нездатність завершувати справи

У людей з біполярним розладом вдома і на роботі – купа розпочатих і недороблених справ. Вони беруться за них, перебуваючи у продуктивному стані гіпоманії, однак занедбують, коли ця фаза минає. Таким людям властиво хапатися то за одну справу, то за іншу, будувати грандіозні плани і закидати свої проекти на півдорозі, переключаючись на щось інше.

Депресія

Людина з біполярним розладом переживає депресію так само, як і особи зі звичайною депресією – вона має такі ж проблеми з енергією, апетитом, сном і здатністю зосереджуватися. Але, на жаль, прийом звичайних антидепресантів пацієнтам з біполярним розладом не допомагає.

Дратівливість

Деякі люди з цим захворюванням страждають від «змішаної манії», коли вони відчувають симптоми манії та депресії водночас. У такому стані вони, зазвичай, є вкрай дратівливими. Звісно, й здорова людина може мати погані дні, тому буває складно розпізнати, що в певному випадку йдеться саме про прояви біполярності, а не зіпсований настрій.

Прискорене мовлення

«Мовлення з притиском», у прискореному темпі є одним з найпоширеніших симптомів біполярного розладу. Саме так розмовляють люди, які насправді не підтримують двосторонньої розмови, вони говорять швидко і нікого не слухають. Людям з біполярним розладом також властиво перестрибувати з теми на тему.

Проблеми на роботі

Люди з біполярним розладом часто переживають ускладнення на роботі, оскільки багато їхніх симптомів можуть стояти на заваді належному виконанню ділових функцій і продуктивній взаємодії з іншими людьми. Крім проблем з виконанням завдань, вони можуть мати проблеми зі сном, демонструвати дратівливість і роздуте еґо під час маніакальної фази, а в стані депресії відчувати надмірну сонливість і мати поганий настрій.

Зловживання алкоголем або наркотиками

Перебуваючи в маніакальній фазі, багато людей з біполярним розладом будуть пити, щоб заспокоїтися, а в стані депресії – щоб поліпшити настрій.

Неадекватна поведінка. Перебуваючи в маніакальній фазі, люди з біполярним розладом можуть мати завищену самооцінку. Вони відчувають себе грандіозно і не зважають на наслідки своїх учинків. Усі перспективи видаються їм сонячними. Два з найбільш поширених типів поведінки, які можуть виникнути в результаті цього – схильність до гулянок та розваг і незвична сексуальна поведінка.

Проблеми зі сном

Люди з цим захворюванням часто мають проблеми зі сном. Під час фази депресії вони можуть спати дуже багато і постійно почуватися втомленими. Натомість у маніакальній фазі хворі на біполярний розлад можуть спати лише кілька годин на добу, однак не відчуватимуть жодної втоми – навпаки, вони почуватимуться прекрасно, їх переповнюватиме енергія.

“Політ” думок

Цей симптом, який часом складно розпізнати, є типовим для хворих у маніакальній фазі. Людина відчуває, що її мозок працює на підвищених обертах і що вона не може контролювати цю швидкість та уповільнювати плин думок. Цей політ думок іноді супроводжується мовленням з притиском.

: Альянс підтримки осіб з депресією і біполярним розладом